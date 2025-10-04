  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Arsenal nouveau leader, Chelsea mate Liverpool

ATS

4.10.2025 - 20:30

Arsenal a pris la tête de la Premier League lors de la 7e journée. Les Gunners ont battu West Ham 2-0 et ont profité de la défaite 2-1 de Liverpool à Londres contre Chelsea.

Declan Rice (à droite) a marqué le premier but d'Arsenal.
Declan Rice (à droite) a marqué le premier but d'Arsenal.
IMAGO/MB Media Solutions

Keystone-SDA

04.10.2025, 20:30

04.10.2025, 20:37

Dans le derby contre les Hammers, Arsenal a copieusement dominé contre un adversaire timoré. Les Gunners ont marqué par Rice (38e) et Saka (67e/penalty). Ils comptent un point d'avance sur Liverpool, qui a subi à Stamford Bridge une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Chelsea a ouvert le score sur une frappe magnifique de Caicedo (14e), mais les Reds ont répliqué grâce à Gakpo (63e). Les Blues ont arraché la décision par Estevao à la 96e. Le jeune Brésilien de 18 ans a ainsi marqué son premier but pour Chelsea.

Les plus lus

Flottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»
L'État envoie des renforts, les politiques montent au créneau
Sion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !
«Chasser le Rêve géorgien pour sauver le pays»: la jeunesse en première ligne
Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir