Premier League Diaboliques sur corners, les Gunners repartent du bon pied

ATS

31.1.2026 - 18:05

Arsenal a renoué avec le succès en Premier League. Lors de la 24e journée, les Gunners ont gagné 4-0 à Leeds. Ils ont sept points d'avance sur Manchester City et Aston Villa, qui joueront dimanche.

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:05

Une fois encore, c'est grâce à son efficacité quasi diabolique sur les corners que le leader s'est mis sur les bons rails. Les Londoniens – qui ont bien réagi après leur défaite de dimanche dernier contre Manchester United – ont trouvé la faille par Zubimendi (27e) et un autogoal du gardien Darlow (38e), les deux fois après un corner de Madueke. Gyökeres (69e) et Jesus (86e) ont ensuite salé l'addition (69e).

Noah Okafor est entré pour Leeds à l'appel de la seconde période. Mais le Suisse n'a pas été en mesure de s'illustrer, tout comme ses coéquipiers.

Dans un autre match

