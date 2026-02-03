Arsenal, déjà vainqueur 3-2 à l'aller, a remis le couvert à la maison dans une demi-finale retour de Coupe de la Ligue sans grand spectacle mardi contre Chelsea (1-0) et atteint sa première finale depuis 2020.

Six ans après sa dernière finale, Arsenal est de retour à Wembley. IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Gunners, sans être flamboyants, ont trouvé la faille à la toute fin grâce à Kai Havertz (90e+7) quand leurs adversaires étaient partis à l'abordage, obligés de marquer pour obtenir une prolongation, au moins. Ils tenteront de dépoussiérer leur armoire à trophées le 22 mars à Wembley, contre Manchester City ou Newcastle, six ans après le premier et dernier trophée majeur (en Coupe d'Angleterre) obtenu par Mikel Arteta.

Le leader de la Premier League saura mercredi s'il devra croiser le fer avec son actuel dauphin, les Citizens de Pep Guardiola, habitués à ces sommets et en bonne position après avoir dominé Newcastle 2-0 à l'aller.

Mardi à l'Emirates, le derby en rouge et bleu a offert des coups tactiques, des échanges de coups, mais pas un très beau football de la part d'équipes pourtant peuplées de talents individuels à tous les étages. Chelsea et Liam Rosenior sont venus dans le nord de Londres avec une animation inédite à cinq défenseurs, dont deux pistons (Cucurella et Gusto), et un avant-centre habituel en position d'ailier (Delap).

Ils ont aussi tenté de neutraliser l'arme numéro un d'Arsenal, à savoir les corners, en plaçant certains de leurs joueurs vers la ligne médiane pour forcer les défenseurs d'Arsenal à rester derrière. Ces stratégies ont eu le mérite de contrarier le plan habituel des Gunners, incapables de se procurer la moindre occasion nette, si ce n'est sur une tête de Gabriel repoussée par Marc Cucurella (77e).

Mais les Blues, obligés de marquer pour se qualifier, n'ont pas non plus donné beaucoup de travail à Kepa, le deuxième gardien titularisé par Mikel Arteta en coupe. Rosenior a lancé la cavalerie offensive dans la dernière ligne droite, de l'ailier électrique Estevao au meneur dribbleur Cole Palmer, en passant par Alejandro Garnacho, celui qui avait rallumé la flamme bleue avec un doublé à l'aller.

Mais Arsenal avec sa défense de fer a contenu la menace et marqué le but libérateur en contre-attaque, à deux contre un, avec en finisseur Kai Havertz, un ancien de Chelsea. Cruel jusqu'au bout.