Arsenal sous le feu des critiques, Mikel Arteta y répond en mentionnant... Xhaka !

«Nous avons appris du passé», a déclaré mardi l'entraîneur Mikel Arteta en réponse aux critiques des joueurs de Manchester City ayant fustigé la tactique ultra-défensive et «à la limite de l'acceptable» d'Arsenal dimanche dans le choc de la Premier League.

Le 28 août 2021, Granit Xhaka, alors joueur d'Arsenal, avait été expulsé pour un tacle les deux pieds décollés contre Manchester City. IMAGO

AFP Clara Francey

Arsenal a fait match nul à Manchester City (2-2) malgré le carton rouge reçu par son attaquant Leandro Trossard juste avant la mi-temps. Les «Gunners» ont été vertement critiqués par leurs adversaires, et une partie des commentateurs, pour s'être repliés devant leur but et pour avoir cherché à gagner du temps constamment.

«Nous avons dû jouer le match tel qu'il fallait le jouer», s'est justifié l'entraîneur d'Arsenal, questionné mardi à la veille d'un match de Coupe de la Ligue contre Bolton (D2 anglaise).

Arteta a fait référence à la claque 5-0 reçue en août 2021 face au même adversaire, dans le même stade de l'Etihad et dans une situation semblable après l'expulsion de Granit Xhaka à la 35e minute.

«Nous avons appris du passé aussi, parce que malheureusement nous avons déjà été dans cette situation à trois reprises contre eux. Une fois c'était avec Xhaka et nous avons pris combien de buts ?», a-t-il rappelé. «Heureusement qu'on retient les leçons, sinon nous serions très stupides, je serais très stupide.»

Depuis l'arrivée d'Arteta en décembre 2019, les observateurs ont régulièrement pointé la naïveté supposée des joueurs d'Arsenal, pas assez «streetwise» (roublard), selon le terme utilisé, durant les grands matches.

Le reproche s'est inversé récemment à l'encontre des Londoniens, accusés de recourir aux «dark arts» (magie noire, en français), c'est-à-dire de commettre des fautes d'anti-jeu ou de simuler des blessures pour gagner du temps.

Dimanche, Trossard a commis une faute sur Bernardo Silva puis poussé le ballon pour empêcher le coup franc rapide de Manchester City, ce qui lui a valu un second carton jaune synonyme d'expulsion. Son coéquipier Declan Rice avait écopé de la même sanction pour la même raison contre Brighton (1-1) le 31 août.

Interrogé sur la stratégie défensive d'Arsenal, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'était montré plutôt compréhensif dimanche. «J'aurais peut-être fait la même chose parce qu'ils jouaient à dix», avait-il répondu à Sky Sports.

Plusieurs de ses joueurs ont été moins conciliants face aux médias. «Vous pouvez dire que c'est malin ou moche, comme vous voulez, mais ils ont freiné le jeu, ce qui a cassé le rythme», a regretté le défenseur John Stones, auteur du but de l'égalisation finale à 2-2 dans le temps additionnel.

Bernardo Silva, milieu offensif de Man City, a été plus sévère: «Il n'y avait qu'une seule équipe qui était venue pour jouer au football. L'autre était venue jouer à la limite de ce qui était acceptable et autorisé par l'arbitre.»