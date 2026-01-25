  1. Clients Privés
Premier League Arsenal trébuche, Manchester United rallume le suspense !

ATS

25.1.2026 - 20:14

La course au titre a peut-être été relancée en Premier League lors de la 23e journée. Le leader Arsenal a en effet été battu 3-2 à domicile par un Manchester United revigoré.

Keystone-SDA

25.01.2026, 20:14

Les Gunners avaient pris l'avantage sur un autogoal de Martinez (29e), mais les Red Devils ont répliqué d'abord par Mbeumo (37e) puis sur une magnifique frappe de Dorgu (50e). Merino a cru permettre aux Londoniens d'arracher un point (84e), mais l'ancien Sédunois Cunha, d'un tir sompteux, a donné la victoire aux visiteurs (87e).

Huit jours après avoir gagné le derby contre Manchester City, l'équipe dirigée ad interim par Michael Carrick a ainsi confirmé son net regain de forme. Man U se hisse au 4e rang, un point devant Chelsea et deux devant Liverpool.

Cette défaite, la première de la saison à domicile, laisse Arsenal en tête, mais l'écart a faibli. Manchester City, qui avait battu Wolverhampton 2-0 samedi, et Aston Villa, vainqueur 2-0 dimanche à Newcastle, n'ont plus que quatre longueurs de retard.

