  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Le rêve à portée de main : Arsenal plus qu'à une rencontre du sacre

ATS

18.5.2026 - 23:21

Arsenal s'est rapproché du titre de champion d'Angleterre convoité depuis son dernier en 2004. Le leader de Premier League a obtenu un succès étriqué 1-0 contre l'avant-dernier Burnley lundi lors de la 37e journée.

Keystone-SDA

18.05.2026, 23:21

18.05.2026, 23:31

Le leader londonien (82 points) sera officiellement sacré dès mardi si Manchester City (77 pts) ne bat pas Bournemouth. Si son dauphin s'impose, en revanche, il faudra finir le travail contre Crystal Palace, dimanche durant la 38e et dernière journée, quand City recevra Aston Villa au même moment.

Premier League. Défense amoindrie au pire moment : Arsenal perd White

Premier LeagueDéfense amoindrie au pire moment : Arsenal perd White

En attendant, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a assuré le strict minimum, lundi, face à une équipe déjà reléguée et qui se présentait avec un bilan calamiteux au coup d'envoi (une victoire dans ses 27 derniers matches en championnat).

Arsenal a fait la différence sur un coup de pied arrêté ("set piece» en anglais), sa spécialité: corner de Bukayo Saka et tête de Kai Havertz (37e), titularisé devant aux dépens de Viktor Gyökeres. Les supporters ont fait tourner leurs écharpes en l'air et chanté «Set Piece again olé olé», un refrain bien connu de l'antre des Gunners.

Poteau et pas de pénalty

Ils n'ont pas eu plus à se mettre sous la dent, puisqu'un poteau a repoussé un tir de Leandro Trossard (15e), un centre-tir de Saka a frôlé le cadre (30e) et l'arbitre a repoussé les deux pénaltys réclamés par les Gunners en seconde période.

Premier League. Un succès plus que capital des Gunners dans la course au titre

Premier LeagueUn succès plus que capital des Gunners dans la course au titre

Le directeur du jeu a été en revanche très clément avec Havertz, à qui il a distribué un carton jaune pour un tacle sur la cheville d'un adversaire, à la limite de l'exclusion (67e). L'entraîneur Mikel Arteta, qui a hurlé de rage et de soulagement au coup de sifflet final, avait aligné quasiment son équipe-type.

Les plus lus

Un homme devant les assises pour actes de torture et viols sur sa compagne
Irrésistible et harmonieuse, la Suisse se rit des Allemands
L'Oncle Sam encaisse une rouste, le Canada fait plier le Danemark
Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis
Valérie Bègue réagit aux accusations contre Patrick Bruel
Trump dit avoir renoncé à une attaque prévue mardi contre l'Iran