Transfert record à Nice Aston Villa casse sa tirelire pour un ex-buteur du Lausanne-Sport

Nicolas Larchevêque

8.8.2025

L'attaquant international ivoirien de Nice, Evann Guessand, a été transféré au club anglais d'Aston Villa, ont annoncé vendredi conjointement les deux clubs.

Agence France-Presse

08.08.2025, 14:20

08.08.2025, 14:21

Formé à Nice où il est arrivé à l'âge de 12 ans, Guessand (24 ans) avait été prêté au Lausanne-Sport (35 matches, 7 buts, 5 passes décisives) lors de la saison 2020/2021, puis à Nantes en Ligue 1 en 2022/2023 (44 matches, 5 buts, deux passes décisives)

Il avait ensuite exploser chez les Aiglons sous les ordres de Francesco Farioli en 2023/2024 et surtout avec Franck Haise la saison dernière, où il a disputé 42 matches et inscrit 13 buts. Sur la Côte d'Azur, Guessand a disputé 109 rencontres et inscrit 21 buts.

Transfert record pour Nice

Le transfert, d'un montant de 35 millions d'euros, bonus compris, selon différentes sources proches du club azuréen, est le plus important de l'histoire de Nice.

Aston Villa a terminé 6e de Premier League et été quart de finaliste de la Ligue des champions, éliminé par le Paris Saint-Germain (1-3, 3-2) la saison passée. Le club de Birmingham disputera cette saison l’Europa League.

Archive sur Evann Guessand

Evann Guessand en mode scorpion

Evann Guessand en mode scorpion

Evann Guessand a inscrit un superbe but contre le FC Zurich dimanche lors de la 33e journée de Super League.

10.05.2021

