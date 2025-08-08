L'attaquant international ivoirien de Nice, Evann Guessand, a été transféré au club anglais d'Aston Villa, ont annoncé vendredi conjointement les deux clubs.

"When I heard the club wanted me, I didn't think twice." pic.twitter.com/sZmKa7dPpK — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Formé à Nice où il est arrivé à l'âge de 12 ans, Guessand (24 ans) avait été prêté au Lausanne-Sport (35 matches, 7 buts, 5 passes décisives) lors de la saison 2020/2021, puis à Nantes en Ligue 1 en 2022/2023 (44 matches, 5 buts, deux passes décisives)

Il avait ensuite exploser chez les Aiglons sous les ordres de Francesco Farioli en 2023/2024 et surtout avec Franck Haise la saison dernière, où il a disputé 42 matches et inscrit 13 buts. Sur la Côte d'Azur, Guessand a disputé 109 rencontres et inscrit 21 buts.

Transfert record pour Nice

Le transfert, d'un montant de 35 millions d'euros, bonus compris, selon différentes sources proches du club azuréen, est le plus important de l'histoire de Nice.

Aston Villa a terminé 6e de Premier League et été quart de finaliste de la Ligue des champions, éliminé par le Paris Saint-Germain (1-3, 3-2) la saison passée. Le club de Birmingham disputera cette saison l’Europa League.

Archive sur Evann Guessand