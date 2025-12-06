  1. Clients Privés
Premier League La course au titre relancée : le leader Arsenal tombe à la 95e

ATS

6.12.2025 - 16:12

La course au titre en Premier League est relancée après la défaite du leader Arsenal, samedi à Aston Villa (2-1). Ce n'est que la deuxième fois que les Gunners s'inclinent cette saison.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.12.2025, 16:12

06.12.2025, 18:15

Emiliano Buendia a inscrit le but vainqueur dans la dernière action (90e+5) de l'affiche disputée à Villa Park. L'Argentin permet au club de Birmingham (2e, 30 pts) de revenir à trois points des Gunners (33 pts).

Arsenal n'avait perdu qu'une seule fois cette saison, il y a plus de trois mois à Liverpool, et restait depuis sur 18 matches sans défaite (3 nuls et 15 victoires), toutes compétitions confondues. La machine des Gunners ralentit puisqu'elle n'a engrangé que 8 points sur 15 possibles dans les cinq derniers matches de championnat.

