Aston Villa a souffert contre Manchester United mais est parvenu à prolonger sa magnifique série, avec une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues (2-1) qui assoit un peu plus sa place sur le podium, dimanche pour la 17e journée de Premier League.

Morgan Rogers jubile après la victoire d’Aston Villa. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'équipe de Birmingham, qui signe sa septième victoire d'affilée en Premier League, occupe la troisième place du classement avec 36 points, une longueur derrière Manchester City et trois derrière le leader Arsenal.

Mais derrière ce trio de tête le trou est fait: Chelsea et Liverpool sont à sept points (29 pts), devant l'excellent promu Sunderland (27 pts) et Manchester United (7e, 26 pts), toujours inconstant et qui avec cette défaite perd du terrain dans la course aux places qualificatives à la Ligue des champions.

Les joueurs de Ruben Amorim ont pourtant dominé l'essentiel de la rencontre mais ils sont tombés sur un super Morgan Rogers, qui a ouvert le score juste avant la pause, contre le cours du jeu, d'une magnifique frappe enroulée dans la lucarne opposée (1-0, 45e).

MU a égalisé dans la foulée en profitant d'un rare cadeau de la défense des Villains, quand Matty Cash s'est fait voler le ballon par Patrick Dorgu, ce qui a permis à Matheus Cunha de tromper Emiliano Martinez (1-1, 45e+3).

Mais Rogers a redonné l'avantage à Aston Villa en devançant une nouvelle fois son vis à vis Leny Yoro pour enrouler une nouvelle frappe victorieuse juste avant l'heure de jeu (2-1, 58e). Privé de Bruno Fernandes, sorti à la pause touché à une cuisse, Manchester s'est procuré plusieurs occasions mais n'a pas pu égaliser.