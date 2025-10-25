  1. Clients Privés
Premier League Battu à Brentford, Liverpool n'en finit pas de sombrer

Clara Francey

25.10.2025

Le champion d'Angleterre en titre Liverpool a concédé samedi à Brentford (3-2) sa quatrième défaite consécutive en championnat, la cinquième en six matches toutes compétitions confondues.

Agence France-Presse

25.10.2025, 23:23

Le large succès 5-1 mercredi à Francfort en Ligue des champions n'a été qu'une petite éclaircie dans la série cauchemardesque des Reds, sixièmes de Premier League (15 points) avant le reste de la 9e journée.

Le leader Arsenal (1er, 19 pts) pourrait compter sept points d'avance s'il venait à s'imposer dimanche contre Crystal Palace (9e, 13 pts), le club qui devance Brentford (10e, 13 pts).

Le parfum de crise, déjà bien prononcé, pourrait s'accentuer encore dans la quinzaine à venir. Liverpool affronte en effet Crystal Palace en coupe de la Ligue, Aston Villa et Manchester City en Premier League, le Real Madrid en Ligue des champions.

En attendant, l'équipe d'Arne Slot n'est plus que l'ombre d'elle-même, à l'image de Mohamed Salah, son buteur inarrêtable de la saison dernière, très longtemps transparent avant son but lumineux, mais vain, samedi à l'approche du coup de sifflet final.

L'ailier égyptien n'a quasiment rien réussi jusqu'à un magnifique enchaînement contrôle du gauche en extension, reprise du droit sous la barre transversale (89e, 3-2).

Maladroits et peu inspirés devant, les Reds ont affiché de nouvelles failles inquiétantes derrière, notamment dans l'axe avec le capitaine Virgil van Dijk et son comparse Ibrahima Konaté.

Le premier a concédé un pénalty en commettant une faute à l'entrée de la surface de réparation, transformé par Igor Thiago (60e, 3-1). Le second s'est fait déposer à la course par Kevin Schade (45e, 2-0), magnifiquement lancé en contre-attaque par Mikkel Damsgaard.

Dango Ouattara avait été le premier à faire vaciller l'arrière-garde des visiteurs sur une reprise de volée après une longue touche prolongée par un coéquipier (5e, 1-0).

Le gardien Giorgi Mamardashvili, titulaire en l'absence d'Alisson, a limité la casse sur des tentatives de Damsgaard (39e, 55e). Entre temps, Milos Kerkez a réduit l'écart juste avant la mi-temps sur un centre fort de Conor Bradley (45e+5, 2-1).

