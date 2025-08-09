  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Benjamin Sesko quitte Leipzig pour Manchester United

ATS

9.8.2025 - 13:37

L'attaquant international slovène Benjamin Sesko, auteur de 21 buts la saison dernière avec Leipzig, s'est engagé à Manchester United pour cinq ans. Le club de Premier League l'a annoncé samedi.

Keystone-SDA

09.08.2025, 13:37

Le buteur de 22 ans rejoint le nord de l'Angleterre dans le cadre d'un transfert de près de 85 millions d'euros, bonus compris, selon la presse britannique.

Arrivé au RB Leipzig en 2023, en provenance du RB Salzbourg où il a fait ses débuts professionnels en 2021, Sesko est la troisième recrue offensive majeure des Mancuniens cet été, après les arrivées de Matheus Cunha, de Wolverhampton, et de Bryan Mbeumo, de Brentford.

A eux trois, ils ont inscrit 58 buts la saison dernière. De quoi tenter de résoudre les problèmes offensifs de Manchester United, qui n'a inscrit que 44 buts en Premier League la saison dernière. Champion d'Angleterre à vingt reprises, les Red Devils courent après un titre en Premier League depuis 2013.

Au cours de ce mercato, Sesko aurait également été ciblé par Newcastle selon la presse anglaise. Mais le vainqueur de la Coupe de la Ligue n'est pas parvenu à attirer le Slovène, malgré une qualification en Ligue des champions pour la saison à venir.

Quinzième de Premier League en 2024-2025, Manchester United ne disputera à l'inverse pas de coupe européenne.

Les plus lus

Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis
Bretagne: il égorge son ex-compagne devant sa fille de 17 ans, la police l’abat
Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Des centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
Des échanges «très étroits» entre Berne et le monde économique