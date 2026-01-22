Le milieu international brésilien Casemiro (33 ans) quittera Manchester United au terme de la saison. Il arrivera en fin de contrat, a annoncé le club de Premier League.

Casemiro quittera Manchester United au terme de la saison. IMAGO/Sportimage

Keystone-SDA ATS

Le joueur n'a rien laissé filtrer sur la suite de sa carrière. Il a débarqué à Old Trafford en 2022 en provenance du Real Madrid. Il compte 146 matches pour 21 buts marqués en quatre saisons avec le club anglais. «Je porterai Manchester United en moi toute ma vie», a déclaré le milieu de terrain.

Passé par le São Paulo FC et le FC Porto, l'international auriverde compte 82 sélections avec les quintuples champions du monde, dont il a été plusieurs fois capitaine. Avec le club anglais, il a remporté la Coupe d'Angleterre (2024) et la Coupe de la Ligue (2023).

Mais c'est avec le club madrilène qu'il s'est forgé un palmarès imposant avec notamment cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et trois Liga (2017, 2020 et 2022).