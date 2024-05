«Il faut redevenir un partenaire du football et ne pas se contenter de le presser comme un fruit», a affirmé vendredi l'entraineur de Liverpool, Jürgen Klopp, à l'adresse des diffuseurs télévisés qui imposent, selon lui, un calendrier parfois «criminel».

Jürgen Klopp s’en est pris aux diffuseurs télévisés vendredi en conférence de presse. IMAGO/PA Images

AFP Nicolas Larchevêque

L'Allemand, sur le départ en fin de saison, a profité de sa conférence d'avant-match contre Tottenham, dimanche (17h30), pour adresser une charge contre les diffuseurs du championnat d'Angleterre, peu conciliants avec les clubs engagés en compétition européenne notamment, d'après lui.

Liverpool FC - Tottenham Hotspur di 05.05. 17:25 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ Liverpool FC - Tottenham Hotspur Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 2j 1h et 16min 53sec

«Je regarde beaucoup de football, dans le monde entier, et la Premier League est le meilleur championnat du monde. Donc ce n'est pas surcoté, (mais) les joueurs sont surmenés, c'est aussi simple que cela», a-t-il dit au lendemain de la défaite 4-2 d'Aston Villa en demi-finale aller de la Conference League face à l'Olympiakos.

Aston Villa est le seul club anglais encore engagé dans une compétition européenne, après l'élimination de Liverpool en quarts d’Europa League, et celle d'Arsenal et Manchester City en quarts de Ligue des champions.

«Le fait que nous soyons éliminés en quarts de finale ne reflète pas vraiment la qualité (du championnat, ndlr), mais plutôt le fait que nous n'avons pas été à la hauteur le jour où nous aurions dû l'être», a-t-il ajouté, dénonçant «un problème général» dans la programmation des matches.

«Qu'ils osent faire enchaîner le jeudi, le dimanche, le mercredi, le samedi, à 12h30, c'est un crime. En fait, je m'attendais à ce qu'Amnesty International vienne leur parler», a-t-il lancé.

«C'est le conseil d'un vieil homme qui s'en va»

«L'autre jour, j'ai eu une discussion avec un collègue de ma chaîne de télévision préférée - que je ne regarderai plus jamais - la TNT. Il me dit toujours : ‘mais ils vous paient, ils donnent de l'argent au football’. Je ne vois vraiment pas les choses comme ça, c'est tout l'inverse. Le football les paie, parce qu'ils le diffusent», a affirmé Klopp.

Selon lui, «il faut redevenir un partenaire du football et ne pas se contenter de le presser comme un fruit. C'est le conseil d'un vieil homme qui s'en va. Je regarderai encore beaucoup de football, mais pas tout, car on peut survivre sans match de temps en temps, c'est certain».

Il a assuré que Liverpool avait eu, «dans le monde entier», les délais «les plus courts» entre chaque match cette saison. «C'est absolument fou. Mais ils sont toujours heureux et empilent les abonnés... Vous pouvez me retirer de cette liste», a-t-il dit. Avant de plaisanter : «Si vous avez besoin d'un consultant, je parle anglais, je peux le faire».