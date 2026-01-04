Manchester City a subi un sérieux accroc dans sa quête de titre en concédant l'égalisation dans le temps additionnel chez lui dimanche contre Chelsea (1-1), venu sans entraîneur permanent ni deux titulaires réguliers.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Enzo Fernandez a permis aux «Blues» de ramener un point du Nord de l'Angleterre en marquant à l'approche du coup de sifflet final (90e+4) dans le sommet de la 20e journée.

Le milieu argentin a répondu à l'ouverture du score de Tijjani Reijnders (42e) pour les Citizens, dominants dans le jeu mais en manque d'occasions franches, même avec Erling Haaland et Rayan Cherki.

Accroché jeudi à Sunderland (0-0), Manchester City enchaîne un deuxième match nul consécutif qui pourrait coûter cher à ses ambitions nationales.

L'équipe au maillot bleu ciel (2e, 42 pts) compte désormais six points de retard sur le leader Arsenal (48 pts) et est talonné par Aston Villa (3e, 42 pts).

Chelsea (5e, 31 pts) s'est présenté à l'Etihad fragilisé par le départ, annoncé jeudi, de son entraîneur Enzo Maresca.

Remplaçant par intérim, l'entraîneur des moins de 21 ans Calum McFarlane a en outre dû faire sans deux titulaires, le gardien Robert Sanchez (blessure musculaire) et le défenseur français Wesley Fofana (malade).

Le point obtenu a ressemblé à une victoire pour le capitaine Reece James, venu congratuler le jeune technicien à la fin du match.