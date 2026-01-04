  1. Clients Privés
Premier League Chelsea contrarie l'espoir de titre de Manchester City

Melchior Cordonier

4.1.2026

Manchester City a subi un sérieux accroc dans sa quête de titre en concédant l'égalisation dans le temps additionnel chez lui dimanche contre Chelsea (1-1), venu sans entraîneur permanent ni deux titulaires réguliers.

Agence France-Presse

04.01.2026, 20:59

Enzo Fernandez a permis aux «Blues» de ramener un point du Nord de l'Angleterre en marquant à l'approche du coup de sifflet final (90e+4) dans le sommet de la 20e journée.

Le milieu argentin a répondu à l'ouverture du score de Tijjani Reijnders (42e) pour les Citizens, dominants dans le jeu mais en manque d'occasions franches, même avec Erling Haaland et Rayan Cherki.

Premier League. Un but venu d’ailleurs vient ternir le moral des Reds en fin de match

Premier LeagueUn but venu d’ailleurs vient ternir le moral des Reds en fin de match

Accroché jeudi à Sunderland (0-0), Manchester City enchaîne un deuxième match nul consécutif qui pourrait coûter cher à ses ambitions nationales.

L'équipe au maillot bleu ciel (2e, 42 pts) compte désormais six points de retard sur le leader Arsenal (48 pts) et est talonné par Aston Villa (3e, 42 pts).

Chelsea (5e, 31 pts) s'est présenté à l'Etihad fragilisé par le départ, annoncé jeudi, de son entraîneur Enzo Maresca.

Premier League. Toujours à la traîne, Manchester United évite le pire à Leeds

Premier LeagueToujours à la traîne, Manchester United évite le pire à Leeds

Remplaçant par intérim, l'entraîneur des moins de 21 ans Calum McFarlane a en outre dû faire sans deux titulaires, le gardien Robert Sanchez (blessure musculaire) et le défenseur français Wesley Fofana (malade).

Le point obtenu a ressemblé à une victoire pour le capitaine Reece James, venu congratuler le jeune technicien à la fin du match.

