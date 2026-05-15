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Coupe d’Angleterre Chelsea contre Manchester City, une finale et deux ambiances

ATS

15.5.2026 - 11:27

La finale de la Coupe d'Angleterre, samedi (16h00), vaut plus qu'un titre pour Chelsea et Manchester City: c'est une éclaircie possible pour les Blues au bout d'une saison ratée, ou un formidable souffle pour City au coeur d'un sprint suffocant en Premier League.

Manchester City est au coeur d'un sprint suffocant en Premier League.
Manchester City est au coeur d'un sprint suffocant en Premier League.
ats

Keystone-SDA

15.05.2026, 11:27

Les rivaux de Wembley ont tous deux trébuché sur la dernière marche de la «Cup» dans leurs dernières apparitions, en 2023 et 2025 pour les Mancuniens, et même trois fois d'affilée pour les Londoniens (2020, 2021 et 2022). Il y a donc une petite revanche à prendre sur la plus vieille compétition de clubs au monde, en même temps qu'un trophée prestigieux à aller soulever.

«C'est un plaisir d'aller jouer la finale dans la cathédrale du football anglais. Espérons que le résultat sera meilleur que les deux dernières fois», a lancé Pep Guardiola, en quête d'un vingtième titre au total avec Manchester City. Son adversaire de banc, Calum McFarlane, n'a pas l'expérience de l'entraîneur espagnol, ni la même dynamique, avant leurs retrouvailles dans le nord de la capitale.

La direction de Chelsea a confié à l'Anglais l'intérim après le renvoi de Liam Rosenior, en avril, comme elle l'avait fait en janvier après le départ d'Enzo Maresca. Durant cette courte première mission, l'ancien entraîneur des moins de 21 ans avait tenu tête à Guardiola et son armada en Premier League (1-1).

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Europa League en jeu

Les Blues débarquent toutefois à Wembley avec le moral dans les chaussettes, plombés par une série de six défaites et un match nul qui les a fait reculer au neuvième rang en championnat, loin des places qualificatives pour la Ligue des champions. Gagner la Coupe d'Angleterre pour la première fois depuis 2018 (son dernier trophée national) permettrait à Chelsea de jouer l'Europa League la saison prochaine, ce que sa position en Premier League ne lui garantit pas actuellement.

Manchester City, lui, s'avance vers Wembley avec la tête occupée par le championnat, qu'il espère encore remporter aux dépens d'Arsenal, le leader aux deux points d'avance. Guardiola doit ménager ses troupes, samedi, trois jours après la victoire contre Crystal Palace (3-0) et trois jours avant un déplacement périlleux à Bournemouth pour l'avant-dernière journée.

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