Chelsea, avec une équipe très remaniée, a été sérieusement malmené par les Gallois de Wrexham (D2) samedi en Coupe d'Angleterre mais s'en est sorti en prolongation (4-2), à quatre jours d'aller défier le Paris SG en Ligue des champions.

Chelsea a eu besoin des prolongations pour se hisser en quarts de finale de la Coupe. IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Blues seront au rendez-vous des quarts de finale comme Manchester City, vainqueur dans la soirée à Newcastle (3-1), et Arsenal, qui a dû s'employer à Mansfield (2-1), un club de troisième division. Liverpool a été le premier qualifié, vendredi à Wolverhampton.

Au pays de Galles, Chelsea a été mené à deux reprises (18e, 79e), est revenu à chaque fois (40e, 82e), puis a obtenu la victoire sur des buts d'Alejandro Garnacho (96e) et Joao Pedro (120e+5) dans une prolongation disputée à dix par Wrexham. Le sixième de Championship a cru égaliser entre les deux, sous les yeux de ses copropriétaires vedettes, les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, mais un hors-jeu a été détecté par la VAR (114e).

L'entraîneur parisien Luis Enrique pourra tirer des enseignements limités avant le huitième de finale aller, mercredi au Parc des Princes, car son homologue Liam Rosenior a très largement fait tourner, samedi. L'Anglais avait procédé à neuf changements par rapport au match gagné à Aston Villa (4-1), mercredi en championnat, et il a dispensé trois de ses meilleurs éléments, Cole Palmer, Moises Caicedo et Enzo Fernandez.

Dans les buts, il a titularisé Robert Sanchez, récemment déclassé au profit de Filip Jorgensen, et le gardien espagnol n'a pas arrangé son cas en hésitant dans sa sortie sur l'ouverture du score signée Sam Smith (18e). Garnacho, lui, a marqué des points en vue de la Ligue des champions. L'attaquant argentin a provoqué la première égalisation avec un tir dangereux repoussé par un défenseur sur son propre gardien (40e).

Haaland ménagé avant le Real

En soirée, Manchester City a été vite mené (18e, 0-1), mais le finaliste sortant a renversé Newcastle grâce à un but chanceux de Savinho (39e), avant la mi-temps, et à un doublé d'Omar Marmoush (47e, 65e), après. L'attaquant égyptien a saisi sa chance alors qu'Erling Haaland n'était pas sur la feuille de match, à l'approche d'une double confrontation très attendue contre le Real Madrid en Ligue des champions.

En début d'après-midi, Arsenal a mis du temps avant de faire plier Mansfield Town, seizième de League One (D3), sur une frappe puissante d'Eberechi Eze (66e, 2-1), entré quatre minutes plus tôt. L'équipe au maillot jaune avait jusqu'alors bien contenu les Gunners et même donné des gros coups de chaud à ses prestigieux visiteurs, dès le premier quart d'heure notamment, et au tout début de la seconde période.

Mansfield, tombeur de Burnley au tour précédent, n'a pas baissé les bras après l'ouverture du score de Noni Madueke (41e, 1-0). Il a égalisé par Will Evans (50e, 1-1), entré à la mi-temps et venu intercepter une mauvaise passe du très jeune défenseur Marli Salmon (16 ans), avant de crocheter Cristhian Mosquera et de placer un tir hors de portée de Kepa, le gardien N.2 des Gunners.

Mikel Arteta a donné du temps de jeu à de nombreux remplaçants habituels, ce qui a profité notamment au milieu offensif Max Dowman, devenu le plus jeune joueur de l'histoire d'Arsenal en Cup (16 ans et 66 jours).