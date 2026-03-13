  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Chelsea prolonge son capitaine Reece James jusqu'en 2032

ATS

13.3.2026 - 14:28

Le capitaine de Chelsea Reece James a prolongé son contrat de six saisons jusqu'en 2032, a annoncé vendredi le club londonien. Il a remporté la Ligue des champions en 2021 avec les Blues.

Reece James a prolongé son contrat de six saisons jusqu'en 2032.
Reece James a prolongé son contrat de six saisons jusqu'en 2032.
ats

Keystone-SDA

13.03.2026, 14:28

«Je suis ravi d'avoir prolongé mon contrat», a déclaré l'arrière droit international anglais de 26 ans, cité dans le communiqué des Blues. «Chelsea compte énormément pour moi. J'ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici, et je crois sincèrement que nous avons tout ce qu'il faut pour poursuivre sur la lancée de nos succès passés», a ajouté le joueur formé au club.

«C'est une fierté pour nous tous que Reece prolonge son contrat C'est le leader de cette équipe, tant sur le terrain qu'en dehors», ont souligné les directeurs sportifs de Chelsea, Paul Winstanley et Laurence Stewart.

Plus de 200 apparitions avec Chelsea

James a remporté cinq trophées majeurs, dont la Ligue des champions en 2021 et la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs l'an passé, en plus de 200 apparitions avec Chelsea. Les Blues occupent actuellement la cinquième place de la Premier League à neuf journées de la fin et se sont inclinés 5-2 face au Paris SG mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Reece James, 22 sélections avec l'Angleterre, devrait être le latéral droit titulaire des Three Lions lors de la Coupe du monde cet été, après avoir surmonté une série de blessures. Il a disputé 35 matches en club toutes compétitions confondues cette saison, son total le plus élevé depuis l'exercice 2021/22.

Les plus lus

Des crises de panique mettent fin à la carrière de Niels Hintermann
«Je suis en train de les tuer, quel grand honneur que de le faire!»
Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»
Crash d'un avion américain en Irak : tous les occupants sont décédés
Tempête à la SSR: la nouvelle direction 100 % masculine fait grincer des dents
«Il n'était pas là la veille» - Et soudain, un cylindre géant est sorti de terre