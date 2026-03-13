Le capitaine de Chelsea Reece James a prolongé son contrat de six saisons jusqu'en 2032, a annoncé vendredi le club londonien. Il a remporté la Ligue des champions en 2021 avec les Blues.

Reece James a prolongé son contrat de six saisons jusqu'en 2032. ats

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«Je suis ravi d'avoir prolongé mon contrat», a déclaré l'arrière droit international anglais de 26 ans, cité dans le communiqué des Blues. «Chelsea compte énormément pour moi. J'ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici, et je crois sincèrement que nous avons tout ce qu'il faut pour poursuivre sur la lancée de nos succès passés», a ajouté le joueur formé au club.

«C'est une fierté pour nous tous que Reece prolonge son contrat C'est le leader de cette équipe, tant sur le terrain qu'en dehors», ont souligné les directeurs sportifs de Chelsea, Paul Winstanley et Laurence Stewart.

Plus de 200 apparitions avec Chelsea

James a remporté cinq trophées majeurs, dont la Ligue des champions en 2021 et la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs l'an passé, en plus de 200 apparitions avec Chelsea. Les Blues occupent actuellement la cinquième place de la Premier League à neuf journées de la fin et se sont inclinés 5-2 face au Paris SG mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Reece James, 22 sélections avec l'Angleterre, devrait être le latéral droit titulaire des Three Lions lors de la Coupe du monde cet été, après avoir surmonté une série de blessures. Il a disputé 35 matches en club toutes compétitions confondues cette saison, son total le plus élevé depuis l'exercice 2021/22.