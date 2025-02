Chelsea a mis fin à une mauvaise série en disposant facilement de Southampton (4-0), se hissant à la quatrième place du championnat d'Angleterre, mardi lors de la 27e journée.

OH LE BIJOU DE JUSTIN KLUIVERT, QUELLE FRAPPE 😱



12ème but de la saison en Premier League pour le Hollandais, et c'est loin d'être le plus moche 🤯#BHABOU | #PremierLeague pic.twitter.com/IYgWowULQq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les Blues comptent deux points d'avance sur Manchester City et Newcastle (qui comptent un match de moins). Ils mettent à distance - à quatre points avec un match de moins à jouer - Aston Villa, qui a lourdement rechuté à Crystal Palace (4-1).

La victoire de Chelsea à Stamford Bridge face à la lanterne rouge ne faisait guère de doute, mais les trois défaites consécutives et la baisse sensible des performances cet hiver ont fait ressortir les pancartes de protestation des supporters.

Autour du stade londonien, quelques dizaines d'entre eux ont demandé le départ de Todd Boehly et de Clearlake Capital, présents depuis 2022 et qui tardent à obtenir des résultats malgré plus d'un milliard de livres dépensées (environ 1,2 milliard d'euros).

Cette fébrilité a été perceptible dans les vingt premières minutes, avec notamment de longues périodes de flottement défensif autour du gardien Filip Jorgensen, sifflé par une partie du public en raison de ses hésitations balle au pied.

La solution est venue sur coup de pied arrêté, avec Christopher Nkunku à la réception après une déviation de Tosin Adarabioyo (24e, 1-0), avant que Pedro Neto (36e), Levi Colwill (44e) et Marc Cucurella (78e) ne profitent des largesses défensives des Saints.

L'équipe reste convalescente et en plein doute, à l'image de Cole Palmer, qui n'a pas marqué depuis six semaines et a été assez maladroit dans une rencontre qui semblait faite pour le relancer.

Villa plombé par sa défense

Si réguliers la saison dernière, les Clarets d'Aston Villa n'arrivent décidément plus à aligner deux victoires de suite. Quatre jours après leur victoire contre Chelsea (2-1), ils ont subi leur pire défaite de la saison à Crystal Palace (4-1). Le mois de février est catastrophique sur le plan comptable, avec seulement cinq points sur quinze en championnat.

Les deux prestigieuses recrues hivernales, Marcus Rashford et Marco Asensio, ne sont rentrées en jeu qu'à la 68e, alors que Jean-Philippe Mateta venait de redonner l'avantage à son équipe (59e), qui avait ouvert le score par Ismaïla Sarr (29e). L'ancien Rennais a creusé l'écart trois minutes après l'entrée de Rashford et Asensio. Eddie Nketiah a alourdi la note (90e+1). Avec 45 buts encaissés, et malgré la présence d'Emiliano Martinez dans les buts, Aston Villa glisse à la dixième place du classement.

Crystal palace remporte de son côté sa première victoire à Selhurst Park en 2025, l'équipe d'Oliver Glasner ayant surtout été très à l'aise à l'extérieur ces dernières semaines, avec quatre victoires consécutives.

Nouvelle déception par ailleurs pour Bournemouth, l'autre équipe surprise de la saison avec Nottingham Forest, qui a été battue à Brighton (2-1) après une défaite à domicile face à Wolverhampton (0-1). Elle rentre dans le rang, en septième position.

Cette 27e journée se poursuit mercredi soir, avec les affiches Forest - Arsenal, Tottenham - City et notamment Liverpool - Newcastle.