Chelsea a éliminé Leeds (1-0) sur le plus petit des scores dimanche à Wembley pour rejoindre Manchester City en finale de la Coupe d'Angleterre. Enzo Fernandez a inscrit l'unique but du match.

Enzo Fernandez a fait les malheurs de Noah Okafor et Leeds. IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Les Blues disputeront le 16 mai leur première finale de «Cup» depuis 2022 (défaite contre Liverpool) face à un adversaire qui a disputé les trois dernières, avec un titre (2023) et deux échecs (2024 et 2025) à la clé. En attendant, le succès de dimanche allège l'atmosphère au sein du club londonien, quatre jours après le renvoi de l'entraîneur Liam Rosenior, remplacé jusqu'en fin de saison par l'intérimaire Calum McFarlane.

Un sacre dans la plus vieille compétition de clubs au monde pourrait devenir plus qu'un lot de consolation puisqu'il offre un billet pour la Ligue Europa, ce que Chelsea n'est pas certain d'obtenir par le biais du championnat. Le lauréat du dernier Mondial des clubs pointe en effet à la huitième place de la Premier League, après une série catastrophique de cinq défaites (sans but marqué) qui a été fatale à Rosenior.

A Wembley, devant plus de 82'500 spectateurs recensés, les Blues se sont accrochés au but marqué en milieu de première période par Enzo Fernandez, de la tête sur un centre de Pedro Neto (23e). L'attaquant de l'équipe de Suisse Noah Okafor, sur la pelouse jusqu'à la 74e, devra lui attendre avant de vivre une première finale de FA Cup.