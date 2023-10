Chelsea a enfin retrouvé le chemin des filets, après trois matches de disette, durant le derby du sud-ouest de Londres contre Fulham (2-0), obtenant lundi une deuxième victoire tant attendue en championnat, où les Blues pointent désormais au onzième rang après sept journées.

Lundi soir, Mykhailo Mudryk (à droite) a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. IMAGO/Action Plus

Difficile de parler d'une victoire fondatrice pour l'équipe de Mauricio Pochettino, tant l'opposition a semblé faible à Craven Cottage. Mais elle apporte un peu de sérénité à l'entraîneur argentin et un regain de confiance à ses Blues, dont la quête de succès était jusque-là contrariée par une inefficacité quasi-maladive.

«Il faut être patient, avoir confiance dans ces joueurs, y aller étape par étape», a commenté l'entraîneur, à la tête d'une équipe fortement remodelée. «Même si on n'a pas gagné en début de saison, on a conservé notre calme et notre confiance, on est resté positif et là on vient de gagner deux matches de suite en quelques jours», a-t-il dit en référence à la victoire contre Brighton en Coupe de la Ligue, mercredi.

En l'espace de 82 secondes, lundi, Mykhailo Mudryk (18e, 1-0) et Armando Broja (20e, 2-0) ont fait sauter le verrou de la défense, bloquant à trois la série de matches de leur équipe sans marquer en championnat.

Chelsea n'a pas de coupe d'Europe à jouer cette saison et pourra concentrer ses efforts sur le prochain déplacement, samedi à Burnley, l'actuel avant-dernier à la défense poreuse (15 buts encaissés avant son match en retard, mardi à Luton), pour tenter d'amorcer un cycle vertueux.

Des vertus, les jeunes attaquants envoyés au front, lundi dans le derby, n'en ont pas manqué, de Mudryk à Broja en passant par Cole Palmer, un trident à 21 ans et demi de moyenne d'âge.

Mudryk enfin buteur

Si l'Ukrainien possède ses galons de titulaire, il n'en est rien pour l'avant-centre international albanais, propulsé dans le onze de départ pour la troisième fois seulement avec Chelsea en championnat en l'absence de Nicolas Jackson, suspendu.

Idem pour Palmer, arrivé cet été de Manchester City. L'espoir anglais, si déroutant et élégant avec sa patte gauche, a parfaitement pris la place de Raheem Sterling, amoindri ce week-end par un virus et entré seulement en seconde période.

Jackson et Sterling, c'était pourtant précisément les deux derniers buteurs de Chelsea en Premier League, lors de l'unique victoire précédente contre le promu Luton (3-0), le 25 août.

Mudryk a pris le relais en réceptionnant de la poitrine un centre délicieux de Levi Colwill, avant de crucifier Bernd Leno tranquillement du gauche (18e).

Le premier but de l'ancien attaquant du Shakhtar, au soir de sa 21e apparition avec Chelsea en Premier League, a été suivi dans la foulée par le deuxième de Broja avec les Blues, un an après le premier.

Autre motif de satisfaction pour Pochettino, sa défense emmenée par Thiago Silva et Axel Disasi est restée imperméable face aux attaques, certes timides, de Fulham. Les Blues disposent de la deuxième meilleure défense, à égalité avec Arsenal (5 buts encaissés) et juste derrière le leader Manchester City.

Après sept journées, Chelsea est onzième avec huit points, le même total que Nottingham Forest et Fulham qui le talonnent au classement.