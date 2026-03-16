Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling (10,5 mio de francs) et d'une interdiction de transferts avec sursis.
Ces sanctions sont la conséquence de paiements non déclarés à des joueurs et agents officieux sous l'ère du précédent propriétaire Roman Abramovich, a annoncé la ligue anglaise.
Le club de l'ouest londonien a lui-même signalé les faits en 2022 au moment du rachat par Todd Boehly, ce qui a été pris en compte.
L'enquête menée a établi «qu'entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers associés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non enregistrés et à d'autres tiers», a écrit la Premier League dans un communiqué.
«Ces paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club».