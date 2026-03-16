Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling (10,5 mio de francs) et d'une interdiction de transferts avec sursis.

Roman Abramovich, ici lors d'un meeting au Kremlin en 2025, n'avait pas déclaré des paiements supplémentaires faits aux joueurs et à d'autres tiers (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces sanctions sont la conséquence de paiements non déclarés à des joueurs et agents officieux sous l'ère du précédent propriétaire Roman Abramovich, a annoncé la ligue anglaise.

Le club de l'ouest londonien a lui-même signalé les faits en 2022 au moment du rachat par Todd Boehly, ce qui a été pris en compte.

L'enquête menée a établi «qu'entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers associés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non enregistrés et à d'autres tiers», a écrit la Premier League dans un communiqué.

«Ces paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club».