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Premier League Paiements cachés sous l'ère Abramovich : Chelsea paie l'addition

ATS

16.3.2026 - 17:19

Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling (10,5 mio de francs) et d'une interdiction de transferts avec sursis.

Roman Abramovich, ici lors d'un meeting au Kremlin en 2025, n'avait pas déclaré des paiements supplémentaires faits aux joueurs et à d'autres tiers (archives). 
Roman Abramovich, ici lors d'un meeting au Kremlin en 2025, n'avait pas déclaré des paiements supplémentaires faits aux joueurs et à d'autres tiers (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 17:19

Ces sanctions sont la conséquence de paiements non déclarés à des joueurs et agents officieux sous l'ère du précédent propriétaire Roman Abramovich, a annoncé la ligue anglaise.

En raison de la guerre en Ukraine ?. Abramovich quitte Chelsea

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Le club de l'ouest londonien a lui-même signalé les faits en 2022 au moment du rachat par Todd Boehly, ce qui a été pris en compte.

Premier League. Le gouvernement britannique autorise la vente de Chelsea

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L'enquête menée a établi «qu'entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers associés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non enregistrés et à d'autres tiers», a écrit la Premier League dans un communiqué.

«Ces paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club».

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