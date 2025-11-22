Chelsea a sécurisé sa place sur le podium de la Premier League samedi en ouverture de la 12e journée en s'offrant à Burnley (2-0) un cinquième succès en six matches qui met sous pression le leader Arsenal, son prochain adversaire.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Le victoire à Turf Moor porte les Blues à la deuxième place avec 23 points en attendant le match de Manchester City (3e, 22 pts) à Newcastle, samedi, et celui d'Arsenal (1er, 26 pts) contre Tottenham, dimanche.

En déplacement dans l'après-midi sur la pelouse de Fulham, Sunderland, 4e avec 19 points, ne pourra pas reprendre les Blues.

En ouverture de la journée, Chelsea a contenu dans un premier temps les bonnes intentions de Burnley, puis converti une de ses rares occasions de la première période sur une tête piquée de Pedro Neto au second poteau (37e).

En seconde période, l'ailier droit a failli doubler la mise sur un tir fort à ras de terre, repoussé par un poteau (63e). Il aurait aussi pu être crédité d'une passe décisive si Martin Dubravka n'avait pas sorti la bonne reprise de Malo Gusto (77e), entré plus tôt au milieu de terrain.

Le Portugais est aussi impliqué dans la construction du deuxième but, une contre-attaque rondement menée et conclue par le capitaine Enzo Fernandez sur une passe en retrait de Marc Guiu (88e, 2-0).

La trêve internationale n'a pas freiné l'élan des Londoniens, désormais tournés vers la réception du FC Barcelone, mardi en Ligue des champions, puis d'Arsenal en Premier League le week-end prochain.

Après le choc face aux Gunners, l'équipe d'Enzo Maresca aura une série de matches plus abordables contre Leeds, Bournemouth et Everton.

Burnley (17e, 10 pts) enchaîne pour sa part une troisième défaite d'affilée et pourrait tomber dans la zone de relégation en cas de résultat positif de Nottingham Forest (19e, 9 pts) ou de West Ham (18e, 10 pts).