Premier League Chiesa et Salah pour délivrer Liverpool en fin de match !

ATS

15.8.2025 - 23:00

Liverpool a dû s'employer pour battre Bournemouth 4-2 à domicile en ouverture de la saison de Premier League. Les champions en titre ont fait la différence en fin de match.

Keystone-SDA

15.08.2025, 23:00

15.08.2025, 23:19

Tout avait bien commencé pour les Reds grâce à Ekitike (37e) et Gakpo (49e). Mais ensuite, les visiteurs ont profité des errements défensifs des hommes d'Arne Slot. Semenyo a signé un impressionnant doublé (64e/76e). Liverpool a toutefois fini fort. Entré en jeu à la 82e, Chiesa a redonné l'avantage à son équipe (88e) avant que Salah n'assure les trois points (94e).

Avec quatre recrues dans son onze de départ, l'équipe d'Arne Slot manque encore d'automatismes, notamment sur les flancs de sa défense. Sa préparation a en outre été perturbée par le décès tragique du Portugais Diogo Jota début juillet. Une minute de silence en son souvenir a été observée avant la rencontre, et les buteurs des Reds lui ont rendu hommage en formant un numéro 20 avec leurs mains.

