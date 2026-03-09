Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quart de finale de la Coupe d'Angleterre le 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi. Ces deux adversaires ont fait main basse sur les huit derniers titres en Premier League.

We will face Manchester City in the quarter-finals of the #EmiratesFACup 🆚 pic.twitter.com/3XnMMWqvLd — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2026

Keystone-SDA ATS

Vainqueurs du championnat l'an dernier, les Reds ont également été sacrés en 2020, tandis que les Citizens ont été champions d'Angleterre à six reprises (2018 et 2019, puis 2021 à 2024).

Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche. Leeds se rendra chez le vainqueur du match opposant West Ham à Brentford lundi soir.