Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quart de finale de la Coupe d'Angleterre le 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi. Ces deux adversaires ont fait main basse sur les huit derniers titres en Premier League.
Vainqueurs du championnat l'an dernier, les Reds ont également été sacrés en 2020, tandis que les Citizens ont été champions d'Angleterre à six reprises (2018 et 2019, puis 2021 à 2024).
Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche. Leeds se rendra chez le vainqueur du match opposant West Ham à Brentford lundi soir.