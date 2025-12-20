Alors que les rumeurs sur le possible départ de Pep Guardiola en fin de saison ont pris de l'ampleur ces derniers jours, Manchester City reste imperturbable, avec une nouvelle victoire obtenue samedi contre West Ham (3-0) lors de la 17e journée du Championnat d'Angleterre.

Ohlala le délice collectif de Manchester City avec une nouvelle fois Rayan Cherki à la baguette 🤤#MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/LtX1F10vhp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 20, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Les Citizens alignent leur septième succès de rang, toutes compétitions confondues, ce qu'ils n'avaient plus réalisé depuis avril-mai 2024, lors de la course finale vers leur dernier titre de champion d'Angleterre.

Ils passent provisoirement devant Arsenal en tête du championnat, avec un point d'avance, en attendant le déplacement des Gunners à Everton dans la soirée (21h00).

Erling Haaland a été impliqué sur les trois buts, avec une ouverture du score dès le début du match (5e), une passe pour Tijani Reijnders à la conclusion d'un mouvement collectif initié par Rayan Cherki (38e) puis un but de rôdeur des surfaces (69e). Avec 19 buts en 17 rencontres, le Norvégien reste loin devant Igor Thiago, 11 buts, au classement des buteurs.

Liverpool s'en sort péniblement

Un an quasiment jour pour jour après une victoire éblouissante (6-3) au même endroit, Liverpool n'a décidément plus grand chose en commun avec l'équipe qui allait finir championne d'Angleterre.

La victoire obtenue à onze contre dix, puis onze contre neuf, sur le terrain de Tottenham (2-1) permet à la formation d'Arne Slot de se repositionner en cinquième position. Mais elle n'est guère rassurante, tant les Reds ont souffert, même en supériorité numérique après les exclusions contestées de Xavi Simons (33e) et Cristian Romero (90+3).

Entré en début de seconde période, Alexander Isak a délivré son équipe en marquant à la 56e minute, mais a été blessé au genou gauche sur l'action à cause d'un tacle dangereux de Micky van de Ven. Hugo Ekitiké a doublé la mise dix minutes plus tard (66e, 2-0, avant que Richarlison ne fasse trembler Liverpool dans une fin de match très tendue (83e, 1-2). Tottenham glisse en 13e position.

C'EST TERRIBLE POUR ALEXANDER ISAK : IL MARQUE MAIS SE BLESSE ET DOIT SORTIR EN PLEURS 😳#TOTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/l5hIeL9Lyj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 20, 2025

Répit pour Maresca

De son côté, Chelsea avait auparavant obtenu un nul plutôt heureux à Newcastle (2-2), après une belle réaction en seconde période. Celle-ci n'a toutefois pas fait oublier une entame de rencontre calamiteuse (les Magpies menaient 2-0 à la 20e minute, doublé de l'Allemand Nick Woltemade), ni l'incapacité des joueurs d'Enzo Maresca, très critiqué depuis quelques semaines, à développer un jeu collectif cohérent.

Ce bon résultat sur le papier éloigne un peu plus Chelsea de la course au titre (huit points de retard sur le leader provisoire Manchester City, peut-être dix en fin de soirée si Arsenal l'emporte à Everton).

Ce n'est pas non plus une bonne affaire pour Newcastle, qui reste dans la deuxième partie de tableau (11e à 6 points de la première place qualificative pour la prochaine Ligue des champions).

Porté par un duo offensif Anthony Gordon-Nick Woltemade intenable dans les vingt premières minutes, Newcastle a cru s'être mis à l'abri avec deux buts de l'avant-centre allemand (4e, 20e), qui a raté de peu la balle du 3-0 avant la pause.

Alors que Reece James avait réduit le score d'un coup franc parfait (2-1, 49e), Chelsea a remis de l'intensité et profité d'une glissade de Malick Thiaw pour égaliser assez miraculeusement par Joao Pedro (66e), alors qu'une faute grossière de Trevoh Chalobah sur Anthony Gordon dans la surface n'avait pas été sanctionnée quelques minutes plus tôt.

Les Magpies ont également raté une balle de match, une reprise de volée d'Harvey Barnes passant de peu à côté (85e).

Sunderland, privé de six joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations pour plusieurs semaines -- dont Noah Sadiki et Reinildo Mandava --, n'a quant à lui pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain de Brighton (0-0). Un résultat honorable pour le promu, actuellement sixième, mais qui le met sous la menace directe de Crystal Palace et Manchester United, qui ont un match à disputer d'ici dimanche.