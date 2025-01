Manchester City, malgré une entame catastrophique, a dominé Chelsea (3-1) pour consolider sa quatrième place en Premier League. Manuel Akanji er ses coéquipiers ont montré du caractère après leur défaite 4-2 chez le Paris Saint-Germain et avant la réception de Bruges, mercredi, en conclusion de la première phase de la ligue des champions.

Pep Guardiola avait choisi de lancer directement Omar Marmoush et Abdukodir Khusanov, ses deux principales recrues de l'hiver. Le pari a été globalement réussi concernant l'attaquant égyptien, remuant durant toute la rencontre, privé d'un but à cause d'un hors-jeu (34e) et menaçant sur un tir qui passe tout proche du but (67e).

Abdukodir Khusanov (20 ans) en revanche a été catastrophique en début de match, et pas beaucoup plus vaillant avant son remplacement en seconde période. L'ancien Lensois a mal négocié un ballon aérien puis manqué sa tête en retrait, ce qui a permis à Nicolas Jackson de servir Noni Madueke (3e- 0-1). Quelques secondes plus tard, il a reçu un carton jaune à la suite d'un vilain tacle sur Cole Palmer (4e).

Malgré cette entame cauchemardesque, Manchester City n'a cessé d'harceler la défense de Chelsea, et Josko Gvardiol a logiquement égalisé (42e, 1-1). Erling Haaland a exploité un long ballon de son gardien Ederson, mis le défenseur Trevoh Chalobah par terre et lobé Robert Sanchez, bien trop avancé (68e, 2-1). Phil Foden a clos la marque (87e, 3-1).

Plus tôt dans l'après-midi, Arsenal s'était arraché pour dominer Wolverhampton (1-0) grâce à une réussite de l'ex-Bâlois Riccardo Calafiori (74e) et ne pas laisser filer le leader Liverpool, bien trop puissant pour Ipswich (4-1).