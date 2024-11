L'UEFA a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête visant l'arbitre anglais David Coote, qu'elle a suspendu après la publication d'images le montrant prétendument en train de sniffer une poudre blanche durant l'Euro 2024, où il officiait.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA a été nommé pour évaluer une violation potentielle du règlement disciplinaire de l'UEFA par l'arbitre M. David Coote», a fait savoir l'organe de gouvernance du football européen, organisatrice du championnat d'Europe en Allemagne. Le communiqué précise que «de plus amples informations concernant cette affaire seront communiquées en temps voulu».

The Sun a mis en ligne mercredi des images montrant l'arbitre de 42 ans sniffer une poudre blanche ressemblant à de la cocaïne avec un billet de banque américain, une scène ayant eu lieu durant l'Euro selon le tabloïd. L'UEFA avait pris la décision de le suspendre avant même le lancement de l'enquête.

En Angleterre, l'homme au sifflet fait également l'objet d'une suspension depuis lundi pour une affaire différente, apparue après la diffusion sur Internet de vidéos plus anciennes. On y voit M. Coote en train de critiquer et insulter l'ancien entraîneur de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp, dans un cadre privé.

L'association anglaise des arbitres professionnels (PGMOL) l'a mis à pied et la fédération anglaise a également lancé une enquête de son côté. «Nous sommes au courant des allégations et nous les prenons très au sérieux. David Coote reste suspendu dans l'attente d'une enquête complète», avait déclaré un porte-parole de PGMOL, mercredi, en réaction aux images prétendument captées durant l'Euro 2024.

«Le bien-être de David continue d'être de la plus haute importance pour nous et nous nous engageons à lui apporter le soutien nécessaire dont il a besoin pendant cette période. Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires à ce stade», avait-il ajouté.