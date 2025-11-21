  1. Clients Privés
Foutue table de salon Cole Palmer privé de deux gros chocs à cause d'un... orteil !

Clara Francey

21.11.2025

L'attaquant Cole Palmer était «très proche» d'un retour après deux mois d'absence, mais il s'est fracturé un doigt de pied à la maison et manquera encore au moins deux semaines, a annoncé vendredi l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca.

Agence France-Presse

21.11.2025, 11:37

«Malheureusement, il a eu un accident à la maison», a détaillé le manager italien, évoquant un orteil «fracturé» après un choc. «Ce n'est pas grave mais il ne sera pas de retour la semaine prochaine».

Le milieu offensif anglais manquera le déplacement à Burnley, samedi en championnat, et surtout les deux affiches suivantes, à domicile, contre Barcelone en Ligue des champions et contre Arsenal en Premier League.

UHD HDR Chelsea FC - FC Barcelona
UHD HDR Chelsea FC - FC Barcelona

ma 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Chelsea FC - FC Barcelona

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 4j 6h et 34min 38sec

La dernière apparition de Palmer, 23 ans, remonte au 20 septembre et un match à Manchester United, où une blessure à l'aine l'avait contraint à sortir seulement vingt minutes après le coup d'envoi.

«Il était très proche» d'un retour, a déclaré Maresca, «ce qui est une très bonne nouvelle mais il a ce petit problème».

Avant la 12e journée de championnat, Chelsea est troisième à six points du leader Arsenal, qui accueille son rival du nord de Londres, Tottenham, dimanche en fin d'après-midi.

Arsenal FC - Tottenham Hotspur
Arsenal FC - Tottenham Hotspur

di 23.11. 17:30 - 19:25 ∙ blue Sports Live ∙ Arsenal FC - Tottenham Hotspur

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 4h et 9min 38sec

En Ligue des champions, les Blues ont perdu d'entrée contre le Bayern Munich, relevé la tête avec deux victoires contre Benfica et l'Ajax, avant d'être accroché 2-2 par Qarabag en Azerbaïdjan.

Qarabag – Chelsea 2-2

Qarabag – Chelsea 2-2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

