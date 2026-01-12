  1. Clients Privés
Coupe d'Angleterre Comme un long fleuve tranquille, Liverpool engloutit un club de D3

Arthur Rappaz

12.1.2026

Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour assurer sa qualification en 16e de finale de la Coupe d'Angleterre, en s'imposant 4-1 contre la modeste équipe de Barnsley (3e division), lundi à domicile.

Agence France-Presse

12.01.2026, 23:56

Les Reds ont néanmoins pris leur temps pour se mettre à l'abri puisque le score était toujours de 2-1 à moins de dix minutes de la fin. En première période, Dominik Szoboszlai a ouvert le score d'une frappe limpide (1-0, 9e). Mais après que Jeremie Frimpong eut doublé la mise à la 36e, l'international hongrois s'est rendu coupable d'une erreur dans sa propre surface, offrant d'une talonnade ratée la réduction du score aux visiteurs (2-1, 40e).

Coupe d'Angleterre. Manchester United prend la petite porte à Old Trafford

Coupe d'AngleterreManchester United prend la petite porte à Old Trafford

En seconde période, l'entraîneur Arne Slot a fait rentrer plusieurs titulaires habituels et Liverpool a fini par faire sauter le verrou grâce à son duo d'entrants Florian Wirtz-Hugo Ekitike. Le Français, d'une subtile déviation, a donné une passe décisive à Wirtz (3-1, 84e), qui lui a rendu la politesse (4-1, 90+4).

Palace déjà dehors

La plus grosse surprise de ces 36e de finale avait eu lieu samedi avec l'élimination du tenant du titre Crystal Palace sur la pelouse des amateurs de Macclesfield FC, qui évoluent en D6.

Séisme en Coupe d'Angleterre. Le tenant du titre sorti par un club de... 6e division !

Séisme en Coupe d'AngleterreLe tenant du titre sorti par un club de... 6e division !

