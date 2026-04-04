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Coupe d'Angleterre Erling Haaland et Manchester City atomisent Liverpool

ATS

4.4.2026 - 16:04

Liverpool a subi une retentissante défaite 4-0 face à Manchester City samedi en quarts de finale de Coupe d'Angleterre. Ce revers intervient peu avant d'affronter le PSG en Ligue des champions.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.04.2026, 16:04

04.04.2026, 16:14

L'attaquant norvégien Erling Haaland (39e, 45e+3, 57e) et Antoine Semenyo (50e) ont mis au supplice Virgil van Dijk et ses coéquipiers à quatre jours du quart de finale aller au Parc des Princes. Du côté des Reds, Mohamed Salah a aussi raté un pénalty.

Liverpool, mieux entré dans le match, a d'abord montré une belle complicité technique en attaque et un pressing haut déstabilisant pour son hôte. Mais City a repris le dessus progressivement et exploité chaque erreur des défenseurs, notamment celles du capitaine néerlandais.

C'est une faute de van Dijk sur Nico O'Reilly qui a permis à Haaland d'ouvrir le score sur pénalty (39e, 1-0). Le défenseur central a vu Semenyo partir dans son dos sur une belle passe de Rayan Cherki (50e, 3-0) et son marquage était défaillant sur le dernier but de Haaland (57e, 4-0).

Le déplacement face au PSG mercredi prend une importance encore plus grande pour l'entraîneur des Reds Arne Slot, sous le feu des critiques, et son équipe, cinquièmes de Premier League et pas encore assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

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