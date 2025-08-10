  1. Clients Privés
Community Shield Crystal Palace mate Liverpool et crée la sensation

ATS

10.8.2025 - 18:39

Crystal Palace a créé la surprise en remportant le Community Shield, la SuperCoupe d'Angleterre. Le club londonien a vaincu Liverpool aux tirs au but (3-2, 2-2 après le temps réglementaire) dimanche à Wembley.

Le bonheur des joueurs de Crystal Palace.
Le bonheur des joueurs de Crystal Palace.
ats

Keystone-SDA

10.08.2025, 18:39

10.08.2025, 19:30

Trois mois après son exploit en finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City (1-0), Crystal Palace s'est offert son premier Community Shield. Les Eagles ont égalisé deux fois, en première et en seconde période, contre le champion d'Angleterre, qui disputait son premier match officiel depuis la mort tragique de son attaquant Diogo Jota dans un accident de voiture début juillet.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Crystal Palace s'est repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, assez chanceux, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateurs en seconde période, les Eagles ont égalisé logiquement par l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d'une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e). Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.

Un vibrant hommage

L'émotion fut donc vive avant le début du match. Cinq jours après le premier hommage rendu à Anfield Road lors du match amical contre l'Atletic Bilbao, plus de 30'000 supporters de Liverpool ont chanté en mémoire de Diogo Jota. Plusieurs banderoles ont été affichées dans les tribunes pour rendre hommage au Portugais, décédé dans un accident de voiture avec son frère. Il était notamment inscrit «Rest in Peace Diogo Jota & André Silva, you'll never walk alone».

Une photo a été diffusée sur les deux écrans géants au moment de la diffusion de l'hymne «You'll Never Walk Alone», suivie par le chant des supporters dédié à leur ancien attaquant, qui a disputé 182 matches avec les Reds, jusqu'au titre de champion d'Angleterre en mai dernier. Une minute de silence a également été observée par tout le public avant le coup d'envoi.

Un dernier hommage. Disparu trop tôt, honoré à jamais : Liverpool retire le numéro de Jota

Un dernier hommageDisparu trop tôt, honoré à jamais : Liverpool retire le numéro de Jota

