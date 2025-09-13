  1. Clients Privés
Premier League Ndoye fessé, Xhaka solide : fortunes diverses pour les Suisses

ATS

13.9.2025 - 18:10

L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Keystone-SDA

13.09.2025, 18:10

13.09.2025, 18:11

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.

Cette victoire permet à Arsenal, battu à Liverpool lors du premier choc de la saison (1-0) avant la trêve internationale, de revenir à la hauteur des Reds en tête du classement. Ces derniers tenteront de reprendre trois longueurs d'avance dimanche à Burnley (15h00).

Bon point pour Xhaka et Sunderland

Promu dans l'élite anglaise, Sunderland poursuit son bon début de saison. Le nouveau club de Granit Xhaka a obtenu le point du nul à Londres contre Crystal Palace (0-0). Avec sept points en quatre matches, Sunderland est bien installé dans la première moitié du classement.

Opposé à Wolverhampton, Newcastle a de son côté signé sa première victoire de l'exercice en championnat. Fabian Schär et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Nick Woltemade, l'avant-centre allemand recruté pour pallier le départ d'Alexander Isak à Liverpool.

Titulaire pour la première fois dans les rangs de Leeds, Noah Okafor n'a pas réussi à faire de différence sur le gazon de Fulham avant de céder sa place à la 68e. Pire, les Whites ont concédé le 1-0 en toute fin de match sur un but contre son camp de Gudmundsson (94e).

