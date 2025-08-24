  1. Clients Privés
Premier League Après le but, la «galette» : Dan Ndoye encore décisif avec Forest

ATS

24.8.2025 - 16:59

Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).

Keystone-SDA

24.08.2025, 16:59

24.08.2025, 18:03

Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e. Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).

Premier League. Dan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre

Premier LeagueDan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre

Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.

Ballon d'Or 2025. Découvrez les pronostics de Dan Ndoye, Zeki Amdouni & Co

Ballon d'Or 2025Découvrez les pronostics de Dan Ndoye, Zeki Amdouni & Co

