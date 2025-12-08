  1. Clients Privés
Une «guerre civile» chez les Reds «D’après ce que je vois, quelqu’un ne veut pas de moi dans le club» - Salah allume Arne Slot

ATS

8.12.2025 - 14:05

Il y a le feu à Liverpool, malade sur le terrain et déstabilisé par la charge brutale de Mohamed Salah envers Arne Slot. Il s'agit d'une «guerre civile» selon l'expression des médias britanniques qui placent l'entraîneur sur le gril avant un sommet chez l'Inter Milan mardi.

Rien ne va plus entre Mohamed Salah et Arne Slot.
Rien ne va plus entre Mohamed Salah et Arne Slot.
AP

Keystone-SDA

08.12.2025, 14:05

Une telle affiche de Ligue des champions devrait faire saliver les supporters et convoquer des souvenirs de soirées endiablées, mais les fans des «Reds» n'ont pas le coeur à cela. Les déclarations incendiaires de Mohamed Salah samedi après le match à Leeds (3-3), où il était remplaçant pour la troisième fois d'affilée, flottent encore dans l'air vicié de Liverpool.

Situation «pas acceptable», «promesses» non tenues par le club, «plus aucune relation» avec Arne Slot: l'attaquant-star de 33 ans a vidé son sac publiquement et ouvert la porte à un départ, car «le club m'a jeté en pâture».

«Salah s'est assuré que tous les autres membres de Liverpool – la hiérarchie du club, son entraîneur et même ses coéquipiers qu'il prétendait aimer – se retrouvent sous le bus avec lui», a commenté The Guardian, lundi.

L'ensemble de la presse semble partager l'avis du quotidien, selon lequel «l'accès de colère égocentré de Salah trahit Liverpool». Pour l'Egyptien, «c'est soit vous me soutenez et vous virez l'entraîneur, soit vous me vendez», résume The Sun, en reprenant l'expression «guerre civile» également utilisée par The Daily Mail.

Premier League. «Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !

Premier League«Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !

Une mise au ban inédite

A Liverpool, l'ancien attaquant du FC Bâle a acquis le statut de légende vivante avec ses 250 buts en 420 matches (dont 383 disputés comme titulaire), le titre de 2019 en Ligue des champions et ses deux sacres en Premier League (2020 et 2025), le dernier à l'issue d'une saison exceptionnelle à titre individuel.

Le «roi d'Egypte» a inscrit 29 buts et délivré 18 passes décisives en championnat, une contribution majeure à la couronne nationale décrochée dès le mois d'avril, et célébrée par une foule en liesse fin mai.

Cet état de forme éblouissant a conduit le club à le prolonger, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Mais le rendement de l'ailier droit s'est tari après l'été, son manque de travail défensif a été pointé du doigt et son statut d'intouchable a été remis en cause.

Arne Slot l'a relégué au rang de remplaçant contre Galatasaray et Francfort, en Ligue des champions, puis trois fois d'affilée en Premier League, avec une seule entrée en jeu à la mi-temps contre Sunderland (1-1). Une mise au ban inédite pour lui.

«J'ai dit à plusieurs reprises auparavant que j'avais une bonne relation avec l'entraîneur et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, d'après ce que je vois, que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club», a asséné Salah.

Premier League. Liverpool gâche tout dans un match complètement fou

Premier LeagueLiverpool gâche tout dans un match complètement fou

Test d'autorité

Il n'y a donc plus uniquement une crise sportive aiguë à gérer pour le manager, crédité de quatre victoires seulement dans les quinze derniers matches, mais aussi un incident diplomatique qui fait vaciller l'équilibre déjà fragile du vestiaire.

Salah sera-t-il du déplacement en Italie? «Arne Slot doit montrer son autorité, le convoquer et lui dire: +Tu ne voyageras pas avec l'équipe, ce que tu as dit est inacceptable+», a déclaré Wayne Rooney, ex-buteur vedette de Manchester United et de l'Angleterre, dans son dernier podcast.

L'Egyptien a en tout cas pris part à l'entraînement organisé à la mi-journée à Liverpool, comme si de rien était.

Le dernier match de Liverpool en Ligue des champions

Liverpool – PSV 1-4

Liverpool – PSV 1-4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

