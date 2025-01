Everton n'a pas cherché bien loin son nouvel entraîneur. Le club de Liverpool a rappelé David Moyes qui avait dirigé les Toffees voici douze ans.

Keystone-SDA ATS

L'Ecossais de 61 ans revient sur son ancien lieu de travail en reprenant le poste de Sean Dyche, qui a reçu son congé des nouveaux propriétaires du club jeudi, trois heures avant le coup d'envoi d'un match de coupe.

Moyes avait dernièrement entraîné West Ham pendant quatre ans et demi et était sans poste depuis l'été dernier. Auparavant, il avait entraîné Manchester United, la Real Sociedad et Sunderland. Mais c'est à Everton qu'il a connu sa période la plus faste, de 2002 à 2013.

Lors de son retour à Goodison Park, Moyes sera confronté à la lutte pour le maintien. Everton, 16e au classement, n'est qu'à un point de la zone de relégation.