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Coupe d'Angleterre De la pure folie : Leeds en demies pour la première fois en 39 ans !

ATS

5.4.2026 - 21:26

Rattrapé dans le temps additionnel, Leeds a serré les dents en prolongation et arraché le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre aux tirs au but à West Ham (2-2, 4-2 t.a.b.), dimanche.

Keystone-SDA

05.04.2026, 21:26

L'équipe de Daniel Farke affrontera Chelsea fin avril à Wembley. L'autre demi-finale opposera Manchester City à Southampton, club de deuxième division, qui a éliminé Arsenal samedi à la surprise générale.

Coupe d'Angleterre. Désillusion pour Arsenal, sorti par un club de deuxième division !

Coupe d'AngleterreDésillusion pour Arsenal, sorti par un club de deuxième division !

Dimanche, les Whites en ont fait voir de toutes les couleurs à leurs supporters, venus en grand nombre au London Stadium. Un but d'Ao Tanaka (26e) sur un travail préparatoire d'Okafor, sorti à la 69e, et un pénalty de Dominic Calvert-Lewin (75e) ont mis les visiteurs sur une voie royale et poussé les supporters locaux à déserter une partie des travées à l'approche du coup de sifflet final.

Ceux qui sont restés ont assisté à l'impensable: le but de l'espoir signé Mateus Fernandes, à l'affût d'un joli tir du capitaine Jarrod Bowen repoussé par un poteau (93e), et celui de l'égalisation par Axel Disasi, d'un pied très haut devant un adversaire (96e).

En remportant la séance 4-2, Leeds s'est qualifié pour les demi-finales de la Cup pour la première fois en 39 ans!

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