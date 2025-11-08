Devant à la mi-temps, Manchester United a encaissé deux buts sur le tard mais a réussi à arracher l'égalisation dans le temps additionnel à Tottenham (2-2), samedi en ouverture de la 11e journée de Premier League.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les Spurs sont troisièmes avec 18 points, le même total que leurs visiteurs mancuniens, septièmes, avant les autres matches du week-end.

Manchester United a ouvert le score par Bryan Mbeumo (32e, 0-1), de la tête sur un centre sans élan d'Amad Diallo, le cinquième but en championnat de l'international camerounais né en France.

En difficulté cette année à domicile, Tottenham a réussi à renverser la vapeur dans les dernières minutes avec l'apport de deux Français, Mathys Tel et Wilson Odobert, entrés en seconde période.

Le premier, en pivot, a déclenché un tir que le défenseur Matthijs De Ligt a dévié dans son but (84e). La frappe du second a été déviée victorieusement par Richarlison (90e+1).

Mais De Ligt a égalisé d'une tête au second poteau sur un corner tiré par Bruno Fernandes (90e+6), permettant à son entraîneur Ruben Amorim d'enchaîner un cinquième match sans défaite en championnat.

Après la trêve, Tottenham enchaînera deux affiches: le derby chez son grand rival Arsenal et un déplacement chez le Paris SG en Ligue des champions.