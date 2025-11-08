Devant à la mi-temps, Manchester United a encaissé deux buts sur le tard mais a réussi à arracher l'égalisation dans le temps additionnel à Tottenham (2-2), samedi en ouverture de la 11e journée de Premier League.
Les Spurs sont troisièmes avec 18 points, le même total que leurs visiteurs mancuniens, septièmes, avant les autres matches du week-end.
Manchester United a ouvert le score par Bryan Mbeumo (32e, 0-1), de la tête sur un centre sans élan d'Amad Diallo, le cinquième but en championnat de l'international camerounais né en France.
En difficulté cette année à domicile, Tottenham a réussi à renverser la vapeur dans les dernières minutes avec l'apport de deux Français, Mathys Tel et Wilson Odobert, entrés en seconde période.
Le premier, en pivot, a déclenché un tir que le défenseur Matthijs De Ligt a dévié dans son but (84e). La frappe du second a été déviée victorieusement par Richarlison (90e+1).
Mais De Ligt a égalisé d'une tête au second poteau sur un corner tiré par Bruno Fernandes (90e+6), permettant à son entraîneur Ruben Amorim d'enchaîner un cinquième match sans défaite en championnat.
Après la trêve, Tottenham enchaînera deux affiches: le derby chez son grand rival Arsenal et un déplacement chez le Paris SG en Ligue des champions.