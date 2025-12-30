  1. Clients Privés
Premier League Départ d’un membre du staff d’Arne Slot chez Liverpool

ATS

30.12.2025 - 17:57

Liverpool a annoncé le départ d'Aaron Briggs, membre du staff d'Arne Slot chargé des phases de jeu arrêtées. Cette décision arrive après une première moitié de saison où les Reds ont été particulièrement vulnérables dans ce domaine.

Liverpool se sépare d'Aaron Briggs, spécialiste des phases arrêtées.
Liverpool se sépare d’Aaron Briggs, spécialiste des phases arrêtées.
IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Keystone-SDA

30.12.2025, 17:57

30.12.2025, 18:01

Les Reds ont encaissé douze buts en dix-huit matches de Premier League à la suite d'un corner (sept), d'un coup franc (deux) ou d'une touche (trois). Il s'agit du pire total parmi les cinq championnats majeurs européens, selon le statisticien Opta. Offensivement, ils n'ont marqué que trois buts sur coups de pied arrêtés (hors penalty), soit le plus mauvais bilan dans l'élite anglaise, à égalité avec Wolverhampton et Brentford.

«C'est impossible de figurer parmi les quatre ou cinq premiers avec notre bilan en matière de coups de pied arrêtés, sans parler de remporter le championnat... A cet égard, on peut relever à quel point c'est exceptionnel d'avoir autant de points», a déclaré Arne Slot la semaine dernière. Liverpool est quatrième avant la 19e journée, à dix points du leader Arsenal.

Premier League. Wirtz débloque enfin son compteur, les Reds enchaînent

Premier LeagueWirtz débloque enfin son compteur, les Reds enchaînent

