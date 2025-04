«Environ 150 supporters de Chelsea et Manchester City» frappés d'une interdiction de stade seront privés de déplacement aux Etats-Unis durant la Coupe du monde des clubs disputée par leurs clubs cet été. L'annonce émane du gouvernement britannique.

Des fans de Manchester City et Chelsea seront interdits de Mondial des clubs. KEYSTONE

AFP ATS

Londres recourt depuis plusieurs années à ces mesures durant les grandes compétitions de football (Coupe du monde, Euro, etc.) à l'encontre d'une «petite minorité» de «supporters perturbateurs et violents», selon les termes utilisés dans le communiqué. Concrètement, les individus concernés «seront obligés de remettre leur passeport à la police entre le lundi 9 juin et le dimanche 13 juillet 2025», a détaillé le ministère de l'Intérieur.

Une autorisation spéciale peut être accordée pour partir durant cette période à l'étranger, sauf aux Etats-Unis, est-il précisé. Les personnes qui ne répondront pas à cette injonction ou tenteront de la contourner s'exposent à une «lourde amende» et jusqu'à six mois d'emprisonnement, a indiqué le Home Office.

Selon les autorités, la mesure a été respectée par 99% des Anglais et Gallois visés par l'interdiction de déplacement durant l'Euro 2024. Cela concernait «plus de 1600» personnes, d'après l'estimation qu'elles avaient fournie avant le tournoi en Allemagne.

La Coupe du monde des clubs se tiendra aux Etats-Unis du 14 juin au 13 juillet. Chelsea et Manchester City, en tant que vainqueurs récents de la Ligue des champions, y représenteront l'Angleterre.