Après Rio Ferdinand, c'est Paul Scholes, autre légende de Manchester United, qui a plaidé mardi pour le départ de Marcus Rashford. L’ancien milieu de terrain anglais a estimé que l'attaquant avait laissé tomber ses coéquipiers mancuniens.

L’avenir de Marcus Rashford à Manchester United semble s’assombrir de plus en plus. IMAGO/News Images

AFP Nicolas Larchevêque

«Certes, il ne refuse pas de jouer, mais dans la façon dont il se comporte et dans la manière dont il s'entraîne, il laisse penser qu'il ne veut pas être là», a expliqué l'ancien milieu de terrain des Red Devils dans l'émission The Overlap diffusée sur YouTube.

«Je pense que, parce qu’il laisse tomber ses coéquipiers, il devrait être banni du vestiaire. S'il est comme ça devant des jeunes joueurs qui le considèrent comme un exemple, plus tôt il part, mieux c'est», a ajouté Scholes, membre de la génération dorée de Manchester United avec Beckham, Giggs, Butt et les frères Neville, et qui a remporté 11 titres de champion d'Angleterre.

Les reproches de son entraîneur

Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford n'a plus joué avec les Red Devils depuis le 12 décembre et a été écarté du groupe par l'entraîneur Ruben Amorim qui lui reproche un manque d'investissement.

Après la victoire de son équipe sur Fulham dimanche (1-0), l'entraîneur portugais a même affirmé qu'il préférerait titulariser Jorge Vital, son entraîneur des gardiens, âgé de 63 ans, plutôt que l'attaquant de 27 ans.

«La raison, c'est l'entraînement, ce que je pense qu'un footballeur devrait faire à l'entraînement, dans la vie de tous les jours... Je mettrais Vital avant de mettre un joueur qui ne donne pas le maximum tous les jours», a-t-il expliqué.

Un départ avant la fin du mercato hivernal ?

Buteur lors du premier match d'Amorim sur le banc en novembre, Marcus Rashford pourrait bien quitter Manchester United avant la fin du mercato d'hiver, le 3 février en Angleterre.

Avant Scholes, une autre ancienne gloire du club, Rio Ferdinand, avait estimé sur sa chaîne YouTube que l'attaquant ne pouvait «plus revenir en arrière» après la remarque de son entraîneur.

Le no 10, qui avait indiqué être prêt pour un «nouveau défi» après avoir été écarté du groupe, a eu des contacts avec le FC Barcelone, Dortmund et l'AC Milan. Mais son transfert est rendu difficile par le salaire élevé de l'attaquant qui est lié à Manchester United jusqu'en 2028.