Southampton, club de deuxième division, a créé la surprise des quarts de finale de Coupe d'Angleterre samedi en éliminant le leader de la Premier League Arsenal (2-1), qui voit un nouveau possible trophée lui échapper.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Dans son St Mary's stadium, l'actuel septième de Championship a ouvert le score par Ross Stewart (35e), il a été rattrapé par un but de l'entrant Viktor Gyökeres (68e) avant de l'emporter grâce à Shea Charles (85e).

Arsenal enchaîne une deuxième déconvenue après la finale de Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, son poursuivant en Premier League, avant la trêve internationale de mars.