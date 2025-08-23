  1. Clients Privés
Premier League Les Gunners raflent Eze au nez et à la barbe de Tottenham

ATS

23.8.2025 - 19:27

Arsenal a complété son dispendieux mercato d'été avec l'arrivée, officialisée samedi, de l'ailier ou milieu offensif anglais Eberechi Eze (27 ans). Les Gunners ont joué un vilain tour à leur grand rival Tottenham, tout proche de signer le virevoltant joueur de Crystal Palace.

Keystone-SDA

23.08.2025, 19:27

Selon des informations de presse, les vice-champions d'Angleterre en titre ont mis sur la table jusqu'à 78 millions d'euros (plus de 73 millions de francs), en incluant les bonus possibles, pour racheter ses deux dernières années de contrat. Ils s'offrent avec Eze un créateur habile dans les petits espaces et sur coup franc, un dribbleur capable de débloquer à tout moment le verrou des blocs bas défensifs.

Premier League. Un ancien Bâlois fait le bonheur d’Arsenal à Old Trafford

Premier LeagueUn ancien Bâlois fait le bonheur d’Arsenal à Old Trafford

Un fan de longue date

Supporter d'Arsenal étant enfant, le natif de Londres a déjà porté le maillot des Gunners, entre ses 8 et 13 ans, mais le club aux canons ne l'avait pas conservé dans son centre de formation.

Premier League. Une lutte pour le titre plus serrée que jamais en Angleterre ?

Premier LeagueUne lutte pour le titre plus serrée que jamais en Angleterre ?

Le retour d'Eze à Arsenal semble ravir les supporters, autant pour son talent pur que pour le mauvais coup porté à Tottenham, le club ennemi du nord de Londres qui a tenté de le recruter. Un accord avait même été trouvé entre Palace et les Spurs, mais Eze a finalement fait volte-face d'après les médias britanniques.

