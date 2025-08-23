Arsenal a complété son dispendieux mercato d'été avec l'arrivée, officialisée samedi, de l'ailier ou milieu offensif anglais Eberechi Eze (27 ans). Les Gunners ont joué un vilain tour à leur grand rival Tottenham, tout proche de signer le virevoltant joueur de Crystal Palace.

EBERECHI EZE IS A GUNNER. 🔴⚪️



Arsenal unveil their newest signing on the pitch at the Emirates ahead of kickoff. pic.twitter.com/xHTkiFOnoL — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 23, 2025

Keystone-SDA ATS

Selon des informations de presse, les vice-champions d'Angleterre en titre ont mis sur la table jusqu'à 78 millions d'euros (plus de 73 millions de francs), en incluant les bonus possibles, pour racheter ses deux dernières années de contrat. Ils s'offrent avec Eze un créateur habile dans les petits espaces et sur coup franc, un dribbleur capable de débloquer à tout moment le verrou des blocs bas défensifs.

Un fan de longue date

Supporter d'Arsenal étant enfant, le natif de Londres a déjà porté le maillot des Gunners, entre ses 8 et 13 ans, mais le club aux canons ne l'avait pas conservé dans son centre de formation.

Le retour d'Eze à Arsenal semble ravir les supporters, autant pour son talent pur que pour le mauvais coup porté à Tottenham, le club ennemi du nord de Londres qui a tenté de le recruter. Un accord avait même été trouvé entre Palace et les Spurs, mais Eze a finalement fait volte-face d'après les médias britanniques.