  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Encore une galère pour les Reds : fracture du péroné pour Isak

Clara Francey

22.12.2025

Alexander Isak, victime d'une fracture du péroné samedi lors d'un match de Premier League à Tottenham, a été opéré de la cheville, a annoncé lundi soir Liverpool, sans préciser la durée de l'absence de l'international suédois.

Agence France-Presse

22.12.2025, 22:48

«Alexander Isak a été opéré avec succès aujourd'hui», a écrit le club de la Mersey dans un communiqué. Selon les Reds, Isak, 26 ans, souffrait d'une «blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné». L'avant-centre «va poursuivre sa convalescence... aucun calendrier de reprise n'a encore été mis en place», a ajouté Liverpool.

Transféré de Newcastle l'été dernier contre une indemnité record de 145 millions d'euros, Alexander Isak s'est blessé au moment d'ouvrir le score sur la pelouse de Tottenham, lors de la 17e journée, sur un tacle du défenseur des Spurs Micky van der Ven. Liverpool s'est finalement imposé 2 à 1.

Premier League. City met la pression sur Arsenal, Les Reds enchaînent péniblement

Premier LeagueCity met la pression sur Arsenal, Les Reds enchaînent péniblement

Après le match, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, n'avait pas caché son inquiétude. «Si un joueur n'essaie même pas de revenir (sur le terrain, NDLR), ce n'est généralement pas bon signe», avait-il déclaré.

Isak a connu un début de saison compliqué sous le maillot de Liverpool. En 16 matches toutes compétitions confondues, il n’a marqué que trois buts.

Son transfert à Liverpool l'été dernier a donné lieu à un bras de fer avec Newcastle, et le joueur avait refusé de s'entraîner avec les Magpies. Puis il avait subi une première blessure avec les Reds, à l'aine, en Ligue des champions fin octobre à Francfort.

Son absence pose un problème supplémentaire pour Arne Slot, déjà privé de Mohamed Salah, engagé à la CAN avec l'Egypte, et de Gody Gakpo, pas encore remis d’une blessure musculaire.

Pour évoluer à la pointe de son attaque, il ne peut plus compter que sur le Français Hugo Ekitike et sur l'Italien Federico Chiesa, peu utilisé à ce poste cette saison.

CAN 2025. Hakimi, Salah, Mané : les hommes forts de la compétition

CAN 2025Hakimi, Salah, Mané : les hommes forts de la compétition

Après un début de saison très difficile, Liverpool (29 pts) est invaincu depuis cinq matches. Le champion d'Angleterre en titre pointe à la cinquième place, à égalité avec Chelsea.

Les plus lus

Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Décès de la chanteuse Georgette Lemaire
Trump fait le ménage chez les ambassadeurs nommés sous Biden
La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux
Une voiture fonce dans la foule, neuf blessés
Mo Salah sauve l'Egypte d'un camouflet face au modeste Zimbabwe