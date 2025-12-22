Alexander Isak, victime d'une fracture du péroné samedi lors d'un match de Premier League à Tottenham, a été opéré de la cheville, a annoncé lundi soir Liverpool, sans préciser la durée de l'absence de l'international suédois.

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Alexander Isak a été opéré avec succès aujourd'hui», a écrit le club de la Mersey dans un communiqué. Selon les Reds, Isak, 26 ans, souffrait d'une «blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné». L'avant-centre «va poursuivre sa convalescence... aucun calendrier de reprise n'a encore été mis en place», a ajouté Liverpool.

Transféré de Newcastle l'été dernier contre une indemnité record de 145 millions d'euros, Alexander Isak s'est blessé au moment d'ouvrir le score sur la pelouse de Tottenham, lors de la 17e journée, sur un tacle du défenseur des Spurs Micky van der Ven. Liverpool s'est finalement imposé 2 à 1.

Après le match, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, n'avait pas caché son inquiétude. «Si un joueur n'essaie même pas de revenir (sur le terrain, NDLR), ce n'est généralement pas bon signe», avait-il déclaré.

Isak a connu un début de saison compliqué sous le maillot de Liverpool. En 16 matches toutes compétitions confondues, il n’a marqué que trois buts.

Son transfert à Liverpool l'été dernier a donné lieu à un bras de fer avec Newcastle, et le joueur avait refusé de s'entraîner avec les Magpies. Puis il avait subi une première blessure avec les Reds, à l'aine, en Ligue des champions fin octobre à Francfort.

Son absence pose un problème supplémentaire pour Arne Slot, déjà privé de Mohamed Salah, engagé à la CAN avec l'Egypte, et de Gody Gakpo, pas encore remis d’une blessure musculaire.

Pour évoluer à la pointe de son attaque, il ne peut plus compter que sur le Français Hugo Ekitike et sur l'Italien Federico Chiesa, peu utilisé à ce poste cette saison.

Après un début de saison très difficile, Liverpool (29 pts) est invaincu depuis cinq matches. Le champion d'Angleterre en titre pointe à la cinquième place, à égalité avec Chelsea.