Premier League Bukayo Saka prolonge avec Arsenal jusqu'en 2031

ATS

19.2.2026 - 18:31

L'attaquant Bukayo Saka (24 ans) a signé un «nouveau contrat à long terme» avec Arsenal, a confirmé jeudi l'actuel leader du championnat d'Angleterre. La presse britannique évoquant un engagement jusqu'en 2031 avec le plus gros salaire de l'effectif à la clé.

Keystone-SDA

19.02.2026, 18:31

Le précédent contrat de l'international anglais arrivait à échéance en fin de saison prochaine, en juin 2027. Les Gunners s'assurent ainsi de conserver un des chouchous du public de l'Emirates Stadium, cadre indéboulonnable de l'équipe dirigée par Mikel Arteta et héritier du brassard quand le capitaine Martin Odegaard est absent.

L'équipe du nord de Londres a également prolongé ces derniers mois des cadres comme Gabriel et William Saliba, respectivement en juin et septembre 2025.

Arrivé au club à l'âge de huit ans, Saka symbolise l'excellence de la Hale End academy, le centre de formation d'Arsenal, comme plus récemment Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, deux jeunes talents «maison» également prolongés l'année dernière.

Bientôt 300 matches

L'ailier droit approche les 300 apparitions sous le maillot rouge: 297 exactement, pour 78 buts et autant de passes décisives après le match nul contre Wolverhampton (2-2) mercredi.

Il avait mimé la signature d'un contrat après avoir ouvert le score contre les Wolves, confirmant par ce geste une information révélée plus tôt par les médias britanniques.

«Quand je repenserai à ma carrière, je veux pouvoir me souvenir d'un enfant qui a rejoint Arsenal à l'âge de sept ou huit ans pour un essai et qui a ensuite gravi tous les échelons jusqu'à remporter tous les trophées possibles», a déclaré l'attaquant dans un entretien aux médias du club.

Saka n'a pour l'heure remporté qu'un trophée majeur avec son club de coeur, la Coupe d'Angleterre en 2020.

Cette saison cependant, le leader de Premier League est en lice pour un historique quadruplé. Arsenal est qualifié pour le 5e tour de Coupe d'Angleterre (le 7 mars contre Mansfield, club de 3e division), pour la finale de la Coupe de la Ligue (le 22 mars contre Manchester City) et pour les huitièmes de finale de Ligue des champions (aller-retour en mars).

