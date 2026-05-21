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«Cette douleur est si vive» Affaire du «spygate» : enquête ouverte contre Southampton

ATS

21.5.2026 - 13:57

La Fédération anglaise de football (FA) va enquêter sur l'affaire d'espionnage visant Southampton, a-t-elle indiqué jeudi. Ce scandale a entraîné l'exclusion du club de la finale des barrages d'accession à la Premier League.

Le rêve de promotion de Leo Scienza et Southampton a pris abruptement fin.
Le rêve de promotion de Leo Scienza et Southampton a pris abruptement fin.
IMAGO/Pro Sports Images
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.05.2026, 13:57

Une commission indépendante de la Ligue anglaise de football professionnel a décidé mardi d'exclure les Saints, qui ont reconnu avoir espionné et filmé un entraînement de Middlesbrough, leur adversaire en demi-finales (0-0 à l'aller, 2-1 après prolongation au retour). Après le rejet de l'appel déposé mercredi par Southampton, Middlesbrough a donc officiellement été repêché et affrontera en finale Hull City, samedi à Wembley.

Premier League. Exclu du barrage d'accession pour espionnage, Southampton fait appel

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«Nous allons maintenant enquêter et ne ferons aucun autre commentaire tant que nous n'aurons pas examiné les preuves», a déclaré jeudi un porte-parole de la FA à propos de cette affaire inédite. Mercredi, les Saints ont dénoncé une décision «manifestement disproportionnée au regard de toutes les autres sanctions prises dans l'histoire du football anglais».

Un lien de confiance à reconstruire

L'affaire du «spygate» dépasse le simple cadre des barrages d'accession puisque, selon le communiqué de la Ligue mardi soir, Southampton a reconnu avoir enfreint à trois reprises l'interdiction faite d'observer «la séance d'entraînement d'un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé». Middlesbrough donc ce mois-ci, mais aussi Oxford en décembre dernier et Ipswich Town en avril.

Séisme dans le foot anglais. Un club exclu de la course à la promotion pour... espionnage !

Séisme dans le foot anglaisUn club exclu de la course à la promotion pour... espionnage !

Leo Scienza, joueur de l'année de Southampton, a qualifié la sanction de «déchirante» sur Instagram, ajoutant que les supporters du club «méritaient bien mieux». «Nous avons tout donné pour ce rêve (...) Jour après jour, sacrifice après sacrifice, avec la ferme conviction que nous pouvions ramener ce club là où il mérite d'être. Pour moi, jouer en Premier League était un rêve pour lequel je me suis battu corps et âme. C'est pourquoi cette douleur est si vive», a-t-il regretté.

Les Saints, relégués de Premier League la saison dernière, ont déclaré dans un communiqué que «la confiance doit maintenant être reconstruite».

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