Premier League L’invincibilité de Crystal Palace prend fin, Dan Ndoye dans le dur

ATS

5.10.2025 - 17:30

Everton a mis fin à l'invincibilité de Crystal Palace, longue de six mois et 19 matches. Les Toffees ont battu les Eagles 2-1 lors de la 7e journée de Premier League.

Les temps sont durs pour Dan Ndoye et Nottingham Forest.
Les temps sont durs pour Dan Ndoye et Nottingham Forest.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.10.2025, 17:30

Grealish a marqué le but décisif dans les arrêts de jeu (93e). Crystal Palace n'avait plus perdu depuis 19 matches, toutes compétitions confondues, et une lourde défaite 5-0 concédée le 16 avril à Newcastle.

Le club du sud de Londres était sur le podium avant la 7e journée, avec seulement trois buts encaissés. Il a reculé à la cinquième place après en avoir pris deux en seconde période dimanche.

Ndoye et Nottingham encore battus

Newcastle a dominé Nottingham Forest (avec Dan Ndoye jusqu'à la 65e) 2-0. Les visiteurs, battu pour la troisième fois en quatre matches de Premier League, glissent au 17e et avant-dernier rang. Fabian Schär n'a pas quitté le banc des remplaçants pour les Magpies.

