Le club anglais de Southampton, exclu pour espionnage de la finale d'accession en Premier League qu'il devait jouer samedi, a annoncé mercredi avoir fait appel. Il juge cette sanction «manifestement disproportionnée».

Sky Bet Handshake Board Southampton v Middlesbrough, EFL Sky Bet Championship, Play-Off Semi Final, Second Leg, Football, St Mary s Stadium, Southampton, UK - 12 May 2026Southampton St Mary s Stadium United Kingdom EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxCHNxDENxINDxITAxPORxESPxSWExTURxMEXxCOLxVENxPERxECUxBRAxARGxCHIxURUxPARxPANxONLY Copyright: xSimonxDael/Shutterstockx 16871476cl IMAGO/Shutterstock

A statement from Phil Parsons, Chief Executive, Southampton Football Club. — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 20, 2026

Keystone-SDA ATS

Une commission indépendante de la Ligue anglaise de football professionnel a décidé la veille d'exclure les Saints, qui ont reconnu avoir espionné et filmé un entraînement de Middlesbrough, leur adversaire en demi-finales (0-0 à l'aller, 2-1 après prolongation au retour).

En vertu de cette décision, Middlesbrough a été repêché pour la finale contre Hull City, programmée samedi à Wembley. Ce match est considéré comme le plus rémunérateur au monde, étant donné les énormes sommes d'argent reversées aux équipes de Premier League, notamment en droits télévisuels.

L'appel déposé par Southampton devait être examiné dans la journée de mercredi par un panel indépendant.

Dans un communiqué, les Saints dénoncent une décision «manifestement disproportionnée au regard de toutes les autres sanctions prises dans l'histoire du football anglais».

Infractions répétées

L'affaire du «spygate» dépasse le simple cadre des barrages d'accession puisque, selon le communiqué de la Ligue mardi soir, Southampton a reconnu avoir enfreint à trois reprises l'interdiction faite d'observer «la séance d'entraînement d'un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé». Middlesbrough donc ce mois-ci, mais aussi Oxford en décembre dernier et Ipswich Town en avril.

🚨 LA PHOTO QUI VA EMPÊCHER SOUTHAMPTON DE MONTER EN PREMIER LEAGUE ! 😭



Les Saints, qui ont reconnu d'autres pratiques similaires cette saison, écopent par ailleurs d'une PÉNALITÉ DE 4 POINTS pour la saison prochaine. ❌ https://t.co/iARHJ4Fd5p pic.twitter.com/rjDTLoVr4E — Actu Foot (@ActuFoot_) May 19, 2026

La sanction prononcée mardi, en raison de ces infractions répétées, comporte également un retrait de quatre points pour la prochaine saison de Championship (2e division).

Dans un communiqué diffusé mardi soir, Middlesbrough s'était «félicité» de la sanction et de son repêchage pour la finale. «Nous pensons que cela envoie un message clair pour l'avenir de notre sport en matière d'intégrité sportive et de comportement», a écrit «Boro».