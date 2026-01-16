Fabian Schär a été opéré au pied gauche jeudi à Londres. Le défenseur de 34 ans de Newcastle United a publié sur Instagram une photo de lui dans son lit d’hôpital.

Keystone-SDA ATS

«Le pronostic est meilleur que ce que l’on avait craint au départ», a écrit l’ex-international suisse aux 86 sélections.

Sa date de retour sur les terrains reste incertaine. «Il est difficile de donner un délai précis, mais on table sur environ trois mois d'arrêt», a indiqué son entraîneur Eddie Howe vendredi en conférence de presse. Le contrat de Schär avec les Magpies expire à la fin de la saison.