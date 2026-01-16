  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«L’opération s’est bien passée» Des nouvelles rassurantes de Fabian Schär

ATS

16.1.2026 - 11:46

Fabian Schär a été opéré au pied gauche jeudi à Londres. Le défenseur de 34 ans de Newcastle United a publié sur Instagram une photo de lui dans son lit d’hôpital.

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:46

«Le pronostic est meilleur que ce que l’on avait craint au départ», a écrit l’ex-international suisse aux 86 sélections.

«Pas de fracture». La blessure de Fabian Schär moins grave qu'initialement craint

«Pas de fracture»La blessure de Fabian Schär moins grave qu'initialement craint

Sa date de retour sur les terrains reste incertaine. «Il est difficile de donner un délai précis, mais on table sur environ trois mois d'arrêt», a indiqué son entraîneur Eddie Howe vendredi en conférence de presse. Le contrat de Schär avec les Magpies expire à la fin de la saison.

Premier League. Blessé, Fabian Schär sort en pleurs sur une civière

Premier LeagueBlessé, Fabian Schär sort en pleurs sur une civière

Les plus lus

Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !
Enterrement repoussé, corps rappelé: malaise autour d’un décès à Crans-Montana
Avalanche à Chamoson: un policier valaisan décède, deux héliportés
«La position de Londres est de nature destructive» - Le Kremlin s’emporte !
«C’était presque pire» - Laurence Ferrari vole au secours de Léa Salamé
Le casse du siècle… La marmotte qui n’en a rien à grignoter