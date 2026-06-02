Fabian Schär restera au moins une saison de plus à Newcastle. Le défenseur central de 34 ans a prolongé d'un an son contrat, soit jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le club de Premier League.

Intraitable face à Robert Lewandowski, Fabian Schär reste un cadre des Magpies et prolonge son contrat d’une saison. ats

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Schär, qui a disputé 86 matches pour la Suisse avant de prendre sa retraite internationale après le dernier Euro, entame ainsi sa neuvième saison avec les Magpies.

Depuis son transfert de La Corogne à Newcastle en juillet 2018, Schär a disputé 251 matches pour le club entraîné par Eddie Howe. Il a atteint deux fois la Ligue des champions et a remporté la Coupe de la Ligue en 2025. Mais depuis début janvier, Schär est absent en raison d’une blessure à la cheville.