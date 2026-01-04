Les trois joueurs suisses en lice dimanche lors de la 20e journée de Premier League n'ont pas perdu. Mais seul Fabian Schär a pu fêter un succès, Newcastle s'imposant 2-0 à domicile contre Crystal Palace.

Fabian Schär en action (image d’archives). EPA

Keystone-SDA ATS

Le défenseur suisse des Magpies a disputé toute la partie face aux Eagles. La victoire a été acquise grâce à Guimaraes (71e) et Thiaw (78e).

Noah Okafor a joué 75 minutes lors du nul 1-1 de Leeds contre Manchester United. L'attaquant suisse s'est montré plusieurs fois dangereux, notamment sur un retourné qui a obligé Lammens à une belle parade. Avec Granit Xhaka à la manoeuvre, Sunderland a ramené un point de son déplacement à Londres sur la pelouse de Tottenham (1-1).